國民黨立委若過半「黨產清理將歸零」

2019-08-26

恐廢黨產條例 裁撤黨產會

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二○二○年總統及立委選舉若由國民黨勝選、藍營立委席次過半，黨產會主委林峯正受訪強調，那轉型正義將馬上走回頭路，國民黨立委席次過半便可廢除黨產條例，黨產會若被裁撤，清理不當黨產將像坐「大怒神」一樣回到原點。

林峯正表示，國民黨如果願將數百億元黨產全部捐出做公益，要廢除黨產會沒有人會有意見，現在問題是國民黨持續抵抗不願歸還，自認為取自國家的財產是他們的財產，並將追討不當黨產曲解成「違法違憲」。

轉型正義 將馬上走回頭路

「廢掉黨產條例這件事，若國民黨立委席次過半誰也擋不了！」林峯正指出，明年選舉就看人民選擇，最糟情形就是「黨產清理清了三、四年，然後政黨輪替一切歸零」，黨產會也會被關門，讓清理黨產無以為繼。

林峯正提及，若國民黨重返執政，加上黨產會被裁撤，這三年多來黨產會所祭出行政處分，將會交回去政院，政院可把對國民黨黨產案件處分書撤銷，自己替自己解套。

黨產會委員分析，一旦國民黨總統參選人韓國瑜當選，國民黨及其附隨組織被凍結的六八八億元鉅額不當黨產，將會陸續解套，回歸國民黨、婦聯會等自由支配的狀態。

委員提醒，國民黨明年若立委席次過半，黨產條例最快三月就會被廢止。等到五月韓國瑜政府上台後，行政法院繫屬的黨產案件，可以透過撤回訴訟的方式解套。

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