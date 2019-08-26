國民黨喊開鍘》挺王派嗆：吳才最該被黨紀處分

2019-08-26

〔記者邱燕玲、蘇福男／綜合報導〕國民黨內有人認為一旦前立法院長王金平宣布參選，將立即開鍘，挺王人士昨反嗆說，「國民黨主席吳敦義才是最該被黨紀處分的人！」造成國民黨現在這種局面的人應負最大責任，「不是有位置做的人就可以大聲、就可以拿黨紀威脅別人！」

國民黨內傳出對王金平、鴻海創辦人郭台銘「開鍘」的聲音，了解國民黨運作的政壇人士指出，應檢討國民黨為何會造成現今這種局面，「一開始造成此局面的人要負最大責任」。最初是初選規則不明，以不明的規則提了一個莫名其妙的人，現在不是大家要分裂，是大家看他（指總統參選人韓國瑜）不行要救黨。

政壇人士分析，若國民黨要黨紀處分王金平，屆時王也可聲請法律保護、保留黨籍，和九月政爭一樣；最重要的是，吳敦義為何會把好好的局搞成這樣？他處理提名過程裡有無私心自用？黨主席領導無能才是最大的黨紀問題，讓大家不能團結。

政壇人士進一步指出，國民黨推薦提名的總統人選，曾向高雄市民許下當選四年的承諾，但「當選那天就籌劃選總統，有無違背黨德？該不該黨紀處分？一個初選這麼高票通過的人，為何短時間內就聲望下降？該不該檢討德能何在？」「不是你有位置就可喊黨紀處分！」

提名韓參選總統 羞辱民主、羞辱台灣人

挺王人士則說，國民黨要選立委的人、地方派系該思考，黨如何走才有希望，否則到時要自救也來不及，吳敦義做了一件最羞辱民主、羞辱台灣人的事，「就是提名韓國瑜參選總統」；總統人選若沒能力，至少要找有德的人，現在這樣德不配位，吳敦義才是最該被黨紀處分的人！

王金平昨上午參加南部供佛齋僧育僧護國祈福大法會，被問到是否擔心被開除黨籍，王表示，「還沒到那個時機，順著因緣走，未來看怎樣發展再說」。媒體問何時跟郭台銘、台北市長柯文哲坐下來談？王金平表示，「我沒有做這樣的規劃」，別人是否有此規劃他不知道，強調「隨著因緣走」。對於韓國瑜民調下滑，王說，這是局勢的變化，國民黨會去做因應、處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法