遭曝颱風天吃大餐？韓國瑜：黑來黑去有何意義

2019-08-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕白鹿颱風侵襲，高雄市長韓國瑜昨早前往永安勘災後神隱，卻被網友發現他中午出現在蓮潭國際會館，立委陳宜民更貼出韓國瑜在一大桌佳餚前的照片？對此，陳宜民澄清說，韓國瑜是應邀前往，只喝了一杯果汁，待了五分鐘就離開了。韓國瑜受訪時也批評是小題大作，「黑來黑去有什麼意義勒？」

赴登革熱會議午宴致意

網友在臉書社團「堵系会社」，貼出韓國瑜中午在蓮潭國際會館的照片，並自嘲說：「我就是國家機器啦」、「不是怕說有人監視」、「颱風天在這用餐，就不怕被作文章嗎」。

無獨有偶，陳宜民也在臉書貼出韓國瑜中午在蓮潭會館的照片，一群人還在滿桌佳餚前合影留念。

陳宜民在臉書說，「颱風天，但我們還在開登革熱防治國際會議。謝謝韓市長在防颱應變中心開會後，百忙中抽空到會場與國內外邀請的講者致意。」

陳宜民：韓只喝一杯果汁

網友看了照片後，批評觀感不佳，韓國瑜颱風天中午竟然在飯店吃大餐？對此，陳宜民受訪時解釋說，這是一場閉門會議，韓國瑜只待了五分鐘，沒用餐，只喝了一杯果汁就離去。

韓國瑜強調，蓮潭會館有一大堆海外教授、專家來高雄，探討登革熱防治，「衛生局林局長也在，立委陳宜民也在，我順便打招呼感謝他們！」「不知道情況，就不停講來講去是什麼意思？我不懂耶！」

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