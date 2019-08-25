勸郭董選總統 宣明智：黨大於國非民主

2019-08-25

〔記者陳昀、陳璟民、蔡淑媛／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘是否參選總統，動向廣受矚目，近期更傳出郭向好友、聯電榮譽副董宣明智徵詢競選總幹事推薦人選等；宣明智昨受訪時未證實，但透露自己一直在勸郭參選。他並意味深長地說，參選總統應該跨越黨派，黨大於國不是民主社會應有的生態。

宣：很多朋友也鼓勵 但郭考慮很多

宣明智昨出席台灣民意基金會三週年茶會，被媒體追問郭台銘參選總統一事，他坦言，自己一定支持郭台銘選總統，也一直在勸郭選，且有很多朋友也在鼓勵郭，「我們很希望他能夠出來」，但郭考慮很多。

宣表示，自己沒有探索郭台銘考慮的問題，但郭現在態度比較輕鬆，把參與政治當成做公益，希望替這個國家多做點事，最好順順利利、開開心心去做。

對於是否接受郭台銘和台北市長柯文哲結盟？宣明智說，當總統或做大事的人應該要海量，邀集所有人一起，若還有排他性，其實沒有什麼意思。

宣明智也說，總統的高度應該跨越黨派，現在黨大於國，黨為了選舉殺得你死我活的話，不是民主社會應該有的生態。

傳郭邀輔選 王：八字還沒有兩撇

前立法院長王金平昨出席仙佛寺台中道場活動時，也被問到外傳郭台銘邀王擔任競總主委或榮譽主委，王金平表示「還沒有到這個地步，八字還沒有兩撇，所以言之過早」。

對於郭柯王三人結盟問題，王金平回應，若要結盟就要三者一起三邊會談，目前只有雙邊兩個人談，沒有多邊談。三人同框是他與郭受邀參加的八二三紀念活動，「僅止於此，其他都是個人的想像！」

有名嘴則爆料柯文哲將任郭台銘的競選總幹事，柯文哲昨對此回說，常常報派他的工作，要拱他去當選舉總幹事，「這不是願意不願意，是像嗎、像嗎？」

對於旺中集團董事長蔡衍明在youtube開直播，稱下一集將公開他與台北市長柯文哲之間的關係，柯回應，沒有什麼秘辛啦，並指蔡「不是壞人，除了太太比較多，看不出很大的缺點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法