美軍艦通過台海 首見兩棲運輸艦

2019-08-24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國軍艦昨天再度現蹤台海！美國海軍一艘聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦，在台灣海峽中線以東海域由南向北航行，在昨日中午左右脫離台海。這也是美艦去年七月常態性航行台海以來，首度有美軍兩棲艦艇巡航台海的公開紀錄。

國防部昨證實，一艘美軍船塢運輸艦在台海自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

可搭載7架直升機

根據船舶追蹤網站「MarineTraffic」所揭露資訊，一艘美國艦艇昨在台灣西北方海域航行時，一度開啟「船舶自動識別系統」（ＡＩＳ），雖該網站並未揭露該艦艦名與舷號，僅註記「US GOV VESSEL」（美國政府船艦），但顯示聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦的構型圖。

聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦 美海軍主力兩棲艦艇

聖安東尼奧兩棲船塢運輸艦為美國海軍主力兩棲艦艇，首艦「聖安東尼奧號」二○○六年服役，至今總共已有十一艘同級艦，艦長約二○八公尺，排水量約二萬五○○○噸，最多可搭載七百名至八百名參與兩棲登陸作戰的官兵，以及七架直升機、二艘氣墊登陸艇和十五輛AAV7兩棲突擊載具。而該型艦也配備公羊飛彈，另可裝配海麻雀飛彈用於防空。

這是美國軍艦去年七月以來，第九度通過台灣海峽，值得注意的是，這也是美國軍艦自去年七月起「高調」在台海自由航行至今，兩棲艦艇在台海巡航的首次公開紀錄。過去僅有神盾巡洋艦、神盾驅逐艦、補給艦，以及美國海岸防衛隊巡防艦的航行紀錄。

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