美售台F-16V 薛瑞福：因應中國日增威脅

2019-08-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國政治新聞網站「華盛頓自由燈塔」廿二日報導，美國國防部印度—太平洋安全事務助理部長薛瑞福表示，美國政府廿日正式批准的六十六架F-16V戰機對台灣軍售案，部分主因在於因應來自中國的日增威脅，以提升台灣空防。國防部長艾斯培廿一日接受美國福斯新聞頻道專訪時亦表明，為保衛美國，中國是五角大廈當前的「首要之務」，美方也正「非常嚴密地」盯著北京當局。

提升台灣空防 軍售有必要

薛瑞福指出，美方長久以來持續關注漸增的中國威脅。此外，台灣空軍的部分裝備老舊，需要汰舊換新。為維持可靠的空防，此一軍售案有其必要。

美國國務卿龐皮歐十九日說，川普總統批准了該項軍售通知，上週送交國會山莊，該案非常符合相關協議，以及美中之間的歷史關係和最重要的美中三個聯合公報。川普政府的做法與美國過去的政策一致，「我們只是在履行我們至今對相關各方做出的承諾」。美國國務院廿一日正式將F-16V對台軍售案通知美國國會，並表示該軍售將促進台灣海峽及區域內的和平穩定。

美防長：緊盯中國 五角大廈首務

艾斯培則在前述專訪中直指，中國迄今從事「人類史上最嚴重的剽竊智慧財產權」行為，此乃很嚴重的問題，而為了「將美國排擠出印太戰區」，顯然也正擴張人民解放軍的能力和力量，並使之更為專業化。他說，五角大廈的「國防戰略報告」概述了該部為何認為中國是美國的「長期戰略競爭對手」，以及中國正在整個印太戰區遂行使其政治、經濟或軍事實力極大化活動的主因。

艾斯培還說，中方「一直研究我們（美國），也一直學習我們使用武器的方法；一直學習我們的軍事準則」。艾斯培並提到五角大廈即將在戰略上從阿富汗戰爭這種延續十八年的低強度衝突，轉換到針對俄羅斯與中國之類競爭者的高強度衝突。

艾斯培表示，川普提議美國建立「太空軍」有其必要，旨在因應俄、中的挑戰，尤其是正使太空淪為「作戰領域」的中國。在網路駭客部分，他說，美國將注意俄國、北韓及中國的網路惡意活動。

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