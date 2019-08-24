823音樂會 北市議員批砸錢淪政治秀

2019-08-24

〔記者楊心慧、陳璟民、蔡亞樺／台北報導〕台北市政府昨上午在北安公園舉行「八二三砲戰紀念音樂饗宴」，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院王金平首度同框，這場活動市府動用公務預算卅八萬元，台北市議員齊聲痛批，八二三活動不該淪為柯的政治秀！

黃瀞瑩︰勿淪於政治口水之爭

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，八二三砲戰紀念公園於三年前成立，是市長柯文哲任內推動的，柯也於致詞時提到砲戰公園具有重要的歷史意義。柯任內每年以音樂會的形式紀念這個日子，市府歡迎民眾前來園區緬懷，盼外界勿過度解讀昨天活動，也勿淪於政治口水之爭。

游淑慧︰消費八二三 政治不用這麼假

議員游淑慧表示，活動花費不多，卻淪為市長政治秀，柯作完秀人一走，現場人潮卻隨市長離去，高潮就是半個小時的同框秀而已。她痛批：「這不是消費八二三，什麼是消費？政治不難，不用這麼假！」

王世堅︰羞辱歷史記憶 對家屬不尊重

議員王世堅表示，該花的錢再多都該花，但不該花的一毛都不能花，八二三是重要紀念日，卻被柯文哲搞成政治秀、做政治消費，根本是羞辱歷史記憶，對八二三事件相關家屬也很不尊重，柯早就習慣濫用資源搭政治舞台，開議後絕對會追究，「這種俗辣，我一定給他難堪！」

簡舒培︰利用市府資源在造勢

議員簡舒培表示，柯文哲自創黨後，不斷浪費市政資源，黨務和市政不分，現在又藉八二三活動，促成郭、王會面，就是利用市府資源在造勢，大家只會記得三人合體，活動主題反而不被關注。

議員秦慧珠指出，柯擺明就是利用活動製造話題，這已不只是浪費公帑，還有行政不中立、為達目的不擇手段，把郭、王當作利用工具。

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