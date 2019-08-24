2019-08-24

〔記者吳政峰、陳慰慈／台北報導〕備受關注的軍公教年金改革釋憲案，大法官昨作出第七八一號（軍）、七八二號（公）、七八三號（教）解釋，宣告多數條文「合憲」，僅對「退休軍公教轉任私校禁領退休俸」及「『得』動態調整所得替代率」做出違憲解釋。綜觀來看，年改條例應修正幅度極小，影響有限。

轉任私校禁領退休俸 大法官：違憲

本案由在野卅八名立委提請釋憲，主張年改條例違反法律不溯及既往、信賴保護、比例等三項原則，及憲法保障的平等、財產、服公職、生存等四項權利。

在不溯既往爭議方面，大法官解釋，政府與軍公教的關係，不因退休而消失，而是從雇用改為照顧，才會出現「每月核定退休俸」的行政處分。既然退休人員領的是「月退俸」，只要年改條例不要追回「施行前」所領的錢，就沒有真正溯及既往的問題；至於選擇「一次領退休俸」的人，年改條例也未追回，所以這部分不違憲。

信賴保護部分，大法官認為，民眾相信政府承諾，選擇投身公職並規劃退休生活，確實有保護的必要，但政府仍應兼顧「公共利益」，若年金即將破產，政府權衡兩者輕重後，以「維護退撫基金」存續為公益目的，調降所得替代率，具正當性。

比例原則部分，大法官指出，年改所得替代率採逐年調降，每年遞減一．五％至第十年，屬於適度緩降，退休人員的生活與財務規劃不會受到立即衝擊，且設最低保障金額，整體改革未逾越必要程度。

違憲部份，大法官指出，年改條例規定，退休軍公教轉任私校教職，所領薪資高於最低基本工資（公教）或公務員第一級委任第一職等本俸（軍）時，不得再領退休俸，這部分違反平等權，即日失效。

大法官也認為，「行政院、考試院衡酌消費者物價指數、經濟成長率等客觀條件，『得』動態調整所得替代率」條文，與同法「現階段合理俸率（恆定不變）」有所衝突，不符合改革目的。

大法官解釋說，年改條例目前設計的所得替代率或可維持一段時間，但未來如遇重大改變，或消費者物價指數變動累積達一定百分比時，「應」適時調整退休俸、贍養金及遺屬年金，而非「得」調整，才符合正義，相關機關須依本解釋意旨，盡速修法。

年改五大爭點 大法官意見

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