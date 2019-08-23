談重啟核四 韓國瑜：台灣太多問題泛政治化

2019-08-23

〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜與其國政顧問團總召張善政等人，昨舉辦首場「首波國政直播開講」，聚焦重啟核四，韓國瑜當場簽署「重啟核四」公投連署書，表態支持重啟核四。

韓簽署「重啟核四」公投連署書

韓國瑜說，前不久看到核電廠分布圖嚇一跳，發現周邊國家地區這麼多核電廠。「難道我們台灣人比人家笨嗎？」是因為台灣太多問題都太泛政治化，自己對核四一本初衷，廿年來有條件支持，只要在安全無虞、人民同意情況下，絕對支持。

張善政則表示，台灣不是用核能最多的國家，為什麼只有台灣核廢料卡在這邊、好像不能處理，台灣人最笨嗎？是因為把它泛政治化了，而泛政治化的罪魁禍首就是蔡英文總統。

張善政：是蔡政府不願處理核廢料

張進一步指出，台電昨聲稱核四剩下燃料棒，不夠重啟一號機，到今年底剩下八六四束、滿載的話需八七二束，他質疑八六四跟八七二有差那麼一點嗎？且一號機也不需要到滿載，這才是假議題。

張善政說，處理核四有兩個關鍵，一是燃料棒，其次是核廢料處理。他認為除非今年底前，台電把所有燃料棒全部運光，那明年投票後，韓國瑜也沒辦法阻止繼續外運，但這機率不高，因為美方也要有一個進程，而運出去的東西能否拿回來？當然可以，因為當初想賣掉，可是這跟反應爐規格有關係，根本賣不掉，台電早就跟經濟部說賣不掉，經濟部原先不相信，現在相信了，所以燃料棒才是假議題。

關於核廢料，張善政說，他當院長任內，台電已報了一個預算案到行政院，計畫把核廢料送到法國去做精煉、做濃縮減量，這樣比較好處理，是永久性的處理。但這筆預算送到立法院後，民進黨已過半，行政院送的所有議案，民進黨全打包退回，所以處理核廢料預算案就此終結。

張善政強調，核廢料不是不能處理，是蔡英文政府不願處理，且把這不願處理化妝成不能處理，欺騙台灣民眾，只要能夠讓韓國瑜當選總統，送到國外去精煉處理、濃縮這個事會繼續下去。

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