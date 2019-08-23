東協城市國際展 中國施壓逼拆我招牌

2019-08-23

〔特派記者魏錫賓、記呂伊萱、黃佩君 ／綜合報導〕經濟部工業局昨率台商參加泰國智慧城市國際展，但卻因設展攤位招牌上的「經濟部」文字，引來中國不快、施壓更改未果，最後竟強迫泰國主辦方強拆台灣館招牌，我參與會議的全體官員當場退席抗議。

迫泰更改經濟部字樣

東協智慧城市網路研討會於昨日展開，約有五十家各國廠商參展，估計將有萬人參訪；經濟部工業局系統整合辦公室（SIPA）率八家台灣資通訊及系統整合廠商參加，為東協十加三外唯一的外國展館，並據有大會開幕式會場入口的顯著攤位。

昨日上午開幕式前，主辦的泰國數位經濟推廣署就到攤位前交涉，指中國駐泰大使館向泰國外交部施壓，希望我國主動拆掉招牌。資策會國際處長黃瓊雅當場拒絕，指館名先前已獲主辦單位核可，且台灣國格不容退讓；雙方一度僵持，泰方三度致歉後，依然僱人將我國招牌拆除；我方嚴正抗議，所有官員、參展團體退席。

我參展團體退席抗議

駐泰代表童振源昨對此表達抗議，感謝參團人員捍衛國家尊嚴及雙方協議的堅定立場。他批評中國破壞單純的展覽活動，將繼續向泰方抗議及溝通，也要求中國勿再打壓及干涉台灣與泰國發展經貿與科技實質關係，傷害各方利益及台灣人民情感。

SIPA強調，此次會議與展覽是東協官方正式活動，台灣資通訊實力不容忽視，中國藐視台灣國格、要求主辦單位撤拆館名，實為無理之舉，我方表達高度不滿與最嚴正抗議。

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