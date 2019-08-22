上班日北上拚選舉? 高雄市議員：凸顯韓處境艱難

2019-08-22

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕上班日拚選舉？高雄市長韓國瑜昨北上美商會演講「從高雄市政到台灣未來」，民進黨議員林智鴻批評韓國瑜假掰演講名義，其實是為選總統造勢，彌補國際間對他選台灣總統信任感不足的作為，凸顯他面臨換瑜風波的處境艱難。

議員林智鴻批評韓國瑜原本稱平常忙市政、假日拚選舉，卻為了兼顧市政與拚總統，假借各式演講會名義北上，但美其名市政行程，卻是為選總統造勢，把演講題目扯到高雄市政，其實就是他選總統的造勢會。林智鴻說，韓國瑜拚選舉應該選擇假日，這場演講會界定是市政？還是選舉？他應該要公開說清楚，若為總統選舉應該安排假日，以他北高來回搭車，加上演講時間，一天至少會花掉六小時，他酸韓國瑜可簽十份以上的公文。

此外，美國在台協會（AIT）處長酈英傑前天與高雄市長韓國瑜會面，但他與韓國瑜合照PO上網後，網友發現站在中間的酈英傑卻側身背對著韓國瑜，紛紛揣測此「肢體語言」所透露的訊息？對此，韓國瑜競選辦公室昨特別澄清說，AIT處長酈英傑歡迎韓訪美。

針對這張引人遐想的合照，網友紛紛表示「從站姿（側著身）就知道酈英傑不想跟韓總交朋友」、「第一次看到三個人拍照，中間那位轉向另一側的，真的很明顯」、「感覺韓市長像是硬湊進去的？」

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