民進黨北市立委徵召提名許淑華、高嘉瑜出線

2019-08-22

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕民進黨昨公布第二階段立委徵召提名，通過台北市第四選區（內湖、南港）提名市議員高嘉瑜，第七選區（信義、南松山）則提名市議員許淑華；台灣團結聯盟同日宣布提名文宣部主任潘厚勳參選第七選區，該區還有時代力量提名的律師陳雨凡，若他們都登記參選，勢必分裂泛綠選票。許、陳皆表示願意協調推出最強候選人，以戰勝國民黨選將為目標。

第七選區時力推陳雨凡 協調尚無結果

台北市第七選區政治基本盤藍大於綠，現任立委是國民黨籍費鴻泰，已有時力陳雨凡挑戰，時力與民進黨曾協調，但尚無結果。許淑華表示，無論是時力、台灣民眾黨、綠社聯盟，只要是泛綠的部分都應整合，不因提名後而不溝通，甚至要更積極溝通；陳雨凡認為，不能讓親中勢力漁翁得利，對她來說就是要戰勝費鴻泰，願意和許淑華比民調，由 民調高的人出戰。

日前傳出民眾黨將針對民進黨新潮流選將的選區提名，拉掉新潮流參選人；對此，許淑華說，報復式提名對台灣政治發展不好，若民眾黨的價值理念和民進黨一致，雙方應合作，因此並不排斥和柯文哲溝通。

柯文哲稱新潮流戰術靈活 非常了不起

不過，柯文哲昨早參訪MaiCoin集團總部暨AMIS區塊鏈座談前，接受媒體聯訪時大笑說，新潮流戰術非常靈活，實在是「非常了不起、了不起、了不起」，因為覺得他們實在很了不起，所以連講三次。

被問到民眾黨的政治光譜是否屬泛綠？柯回應，二○二○年大選除了藍綠，應要有另外一個軸線，再講國家治理，就像講比特幣、區塊鏈、科學、務實等，如今是把國家所有問題都簡化成藍綠，新潮流的戰術非常靈活。

台聯宣布 推潘厚勳參選第七選區

台聯昨下午宣布提名潘厚勳參選第七選區，對於許淑華拋出泛綠整合，台聯黨主席劉一德表示，有安排和民進黨主席卓榮泰討論，但目前潘厚勳參選意志堅定。

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