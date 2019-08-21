66架F16V 我盼2026前全數交機

2019-08-21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普批准售我六十六架由F-16 Block70（批次七十）升級而成的「F-16V」戰機，我方知情人士透露，美方估計全數交機時程，約落在二○二七年，但我方希望於二○二六年完成交機。

參謀總長沈一鳴上將在擔任國防部副部長時，今年三月曾在立法院透露，我國外購的新型戰機，最快交機時程「要等到二○二三年以後」，知情人士透露，我國和美國皆有評估新機完成交機時程，美方估計二○二七年完成。

將全由美方生產

不過據透露，我方認為，我國屬訂單「大戶」，盼美方優先將我方軍備列入生產，並在二○二六年全數獲得。但無論如何，要全數取得新型「F-16V」戰機，仍須等七到八年後。

另一方面，美軍過去曾授權盟邦生產戰機，例如日本F-15J戰機、韓國KF-16戰機皆是，但據悉，軍方將六十六架F-16V戰機視為「即戰力」，因此將全數由美方生產，不會由台灣擔負部分產能。而軍方也會在美國國防安全合作局（DSCA）正式宣布此軍購案後，才會向立法院提特別預算案。

軍方計畫，新型F-16V戰機全數交機後，將新增一個聯隊，據了解，台東志航基地為軍方考量部署地點之一。空軍昨表示，將依規劃期程及人力編設基準，視成軍期程，專案檢討員額，滿足新興兵力需求，並納入「五年編裝需求計畫」執行。

國軍現役一四二架F-16 Block20戰機，正委由漢翔公司執行「鳳展專案」升級為F-16V。空軍表示，預計在二○二三年完成性能提升。

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