防假訊息擾亂大選 蘇要行政機關「魔高一尺 道高一丈」

2019-08-20

〔記者姚岳宏、黃捷／台北報導〕距離明年大選只剩不到五個月，法務部最高檢察署昨邀集全國檢、警、調、廉政首長於警政署召開選舉查察座談會。行政院長蘇貞昌（見圖，記者朱沛雄攝）致詞表示，現今影響選舉的因素除了金錢與暴力，更增加假訊息干擾，行政機關需大家一體互相配合，與時俱進，要做到「魔高一尺，道高一丈」。

檢警調廉政首長 出席選舉查察座談會

最高檢察署昨召開「第十五任總統副總統及第十屆立法委員選舉，檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，包括行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民及中選會主委李進勇都出席。

徐國勇表示，希望能持續精進查賄和法規技巧，對於假訊息處理更不可掉以輕心。蔡清祥提出三項重點，第一，「佈雷」成功與否會關乎查賄的成功與否；第二，新聞發布與偵查不公開應取得平衡；第三，檢察機關應廣為宣傳因賄選而當選無效案件，定可收嚇阻之效。

江惠民則於會議結論指示十項工作重點，分別為「查賄不分顏色黨派」、「團隊辦案精緻偵查」、「善用科技查賄」、「嚴防境外資金介入」、「加強查緝選舉賭盤」、「強化對原住民與新住民的反賄選宣導」等。

李進勇則說，由於歷年來選舉的不當干擾層出不窮，近期假訊息衝擊也都是影響選舉制度的重要因素，中選會也設立應變機制因應，希望集結政府各部門力量，讓明年選舉能圓滿達成任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法