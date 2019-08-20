韓聲勢墜 國民黨要靠組織救選情

2019-08-20

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜面臨黨內整合危機，聲勢也不斷下跌，陷入「換韓」議論。韓陣營人士指出，「換韓」是綠營炒作，韓的聲勢雖有下滑，但在第三勢力整合期間，實屬正常。黨內人士則表示，韓流確實有衰退，應要進入選戰模式，透過縣市首長發揮組織效應，用立委選情拉抬總統選情。

對比去年九合一大選的「韓流」，韓國瑜在國民黨總統初選出線後聲勢逐步下挫，「換韓」議論不斷，與鴻海創辦人郭台銘及前立法院長王金平的整合出現難關，黨內同志也不斷對韓的私德開砲，讓國民黨中央祭出韓國瑜條款，禁止黨員「黑韓」，高雄市政也成為韓的最大包袱。

韓陣營人士認為，近期很多「黑韓」的行為，是民進黨的策略，但沒有新的內容，都在韓國瑜選高雄市長期間就發生，有很多是挑語病，錙銖必較，韓陣營不會因為外在因素自亂陣腳。

韓陣營人士坦言，這半年多來韓國瑜的民調確實有下滑，但還是穩定在三成甚至三成以上，如果與蔡英文對決還有近五成支持度，網路聲量仍居高不下。韓民調的下滑與媒體關注度有關，民進黨總統初選時，蔡總統民調也上升；國民黨總統初選時，韓國瑜民調輾壓群雄。現在則是台北市長柯文哲為首的第三勢力在整合，較有媒體關注，當然民調也比較高。

韓陣營強調，不會因民調高低受影響，離投票日還有四個多月，怎麼調整及與基層互動比較重要，如果基層顧好，綠營操作的「換韓」議題就無法見縫插針。

基層顧好 綠營就無法操作換韓

國民黨內人士指出，韓國瑜民調下滑，在於被「標籤化」，沒有中間光譜，變成挺的很挺、反的很反的兩個極端。這段期間，韓受到對手一連串攻擊，無論是否合理，確實奏效，中間搖擺的人就會受到影響；藍營應想辦法拉回內政、經濟論述。

這名黨內人士也說，國民黨的強項是在組織和縣市，如果韓能完整接收去年九合一大選國民黨的選票，勝選就沒有問題。

黨內人士認為，蔡英文有行政資源，韓國瑜不能再依靠所謂的「韓流」，要多運用國民黨在地方執政的資源。相較於總統，立委選情較為審慎樂觀，或許改為「立委一票、總統一票」，從下而上，由各縣市長、立委發揮眾星拱月的效果。

韓國瑜內外挑戰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法