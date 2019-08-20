批准售台F-16V 川普：這是很棒的飛機

2019-08-20

〔編譯茅毅、記者蘇永耀／綜合報導〕美國總統川普十八日表示，總值八十億美元的六十六架F-16V戰機對台軍售案，「我已批准了」，「這是款很棒的飛機，我們深信，（台灣）他們會非常負責任地運用這批F-16」。

這筆軍售案一旦獲美國國會通過，將是美方自一九九二年售台一五○架F-16A/B Block 20（第二十生產批次）以來，再度售台F-16。

總統府回應表示，感謝川普總統對台灣國防安全的重視，並堅定履行「台灣關係法」與六項保證的承諾。作為國際負責任的一員，未來台灣將持續提高對國防的投資，對台海與區域的安全穩定繼續做出貢獻。

為美創造很多工作機會

川普在新澤西州登機時表示，「我是說，我已准了這筆（F-16）交易」，還「得要聯邦參議院通過，但我已准了」。他還說，「這項交易達八十億美元，是很大一筆錢，會（為美國）創造很多工作機會。這是款很棒的飛機，我們也十分相信—要不然也許我們就不會這麼做—（台灣）他們將會非常負責任地運用這批F-16」。

F-16系列是由美國洛克希德馬丁公司研製，其次型（A/B/C/D）的官方名稱均為「戰隼」（Fighting Falcon），F-16V的「Ｖ」則來自飛官為它取了「蝮蛇」（Viper）的綽號，其正式名稱為F-16C/D Block 70。而這次我國很可能獲得的是更新型、性能更優越的F-16C/D Block 70（第七十生產批次）。

有效反制蘇愷35、殲10

軍事專家指出，F-16V可掛載短、中程空對空飛彈，更能反制蘇愷35（Su-35）和殲10（J-10）等中國第四代戰機的威脅。美國七月間也同意總值二十二億美元的對台軍售案，包括一○八輛M1A2T「艾布蘭」坦克與二五○枚「刺針」可攜式地對空飛彈。

對此，中國外交部發言人耿爽十九日要求美方立即取消這筆軍售案，並揚言「由此造成的一切後果，必須由美方承擔」。

耿爽重彈老調，聲稱中方近來多次就F-16軍售案向美方提出嚴正交涉，軍售台灣嚴重違反「一個中國」原則及美、中三個聯合公報，尤其是一九八二年的八一七公報。耿爽聲稱，「中方敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性…中方將根據形勢的發展，採取必要的措施來維護自身利益」。

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