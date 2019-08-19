郭柯王合未破局 柯：另外找時間

2019-08-19

〔記者邱燕玲、卓怡君、魏瑾筠、廖雪茹／綜合報導〕原本外界預期鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲昨天要在桃園「合體」參加佛教活動，但昨日僅有柯一人出席，三人聯盟破局傳言不斷。郭、王陣營昨均指合作未破局，柯則說「三人會另找時間見面」。

郭台銘辦公室昨日上午強調，郭柯王會面並未破局，近期內三方幕僚會再約時間溝通安排，三人已是好友，願意隨時一起針對台灣未來發展廣泛交換意見。

王營：若結盟成功 支持度不只三成

至於王與郭本週是否會先見面？王昨表示「還沒約」，並說「要約就三人一起約」。對於是否已不堅持一定要「當正的」？王金平只說「現在都不知道」。

對於外界關注三人是否真的會結盟？王陣營昨表示，「有此味道」，並稱三人昨日未合體，是幕僚生手不周延，「不是破局，若結盟成功，支持度不只三成」；至於三人何時見面？王陣營說，「預產期還沒到，大家催生什麼？」等時間到了再說，不要急，也不要想正、副總統的位置，重要的是能讓台灣好。

柯文哲到桃園出席宗教活動，被媒體詢問是不是只剩他唱「獨腳戲」？柯指三人「會另外找時間見面」。柯文哲也以「市場決定論」解釋三人結盟，指如果台灣社會有需要，它就會出現，如果台灣社會不需要，怎麼弄也湊不起來。

三方結盟的困難為何？柯表示，即使是夫妻也沒有每件事情意見都能一致。柯也被問到「高雄市長韓國瑜兩次拒絕與你見面，你是否有點傷心？」柯回應說「這個還好啦，我是滿自然的，我都可以理解」。

韓：不知是折磨我 還是他們互相折磨

對於郭柯王可能結盟，韓國瑜昨午在新竹縣被媒體問及「郭柯王三人是否在折磨你？」韓回應「不知是折磨我，還是他們互相折磨」。

韓國瑜還說，王金平日前被柯文哲形容為狐狸，但王院長永遠笑咪咪的，像彌勒佛一樣，樂意助人，與人為善，怎麼會被形容成狐狸呢？「我覺得這個形容實在不太好」，這兩字對王是不可承受之重，「可能是口誤」，建議柯Ｐ把話收回。

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