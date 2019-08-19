台中》港女籲台灣人 珍惜守護民主

2019-08-19

〔記者張瑞楨／台中報導〕在反送中的香港人舉辦八一八大遊行之際，台灣一群年輕人昨天下午也於中市廣三百貨旁的美村路地下道，布置連儂牆聲援香港，吸引民眾佇足留言，最特殊的是來自香港的一位「小貓」女士，她說，送中法案只是導火線，香港人是透過反送中運動，表達二十二年來對中國逼壓香港的不滿。

已近六十歲的她用感性的口吻說，自己從民間公司文職人員退休後，選擇到台灣生活。台灣是民主的好地方，她也拜託台灣人珍惜守護民主，看看現在香港人的困境，再想想中共政權的本質，莫讓台灣淪為下一個香港。

發起這場聲援的中市北屯、北區立委擬參選人楊宗澧說，台灣民間看到香港在一國兩制下，自由民主的人權價值受侵害，趁機發起二○二○年要繼續「團結抗中」之心，ＴＣＳ台灣公民幹細胞成員賴岳忻、「小謹」說，希望此活動能讓台灣人反思是否可以相信中國，是否能相信一國兩制，中國對香港的五十年不變的一國兩制承諾，二十二年就全變調。

連儂牆的內容豐富，除聲援香港的字條外，另有詮釋香港人抗爭的內涵，亦即爭取的是自由、公義、人權與良知的政治生活價值，台中市警局第一分局公益派出所員警在場維護安全。活動在地下道，不需申請集會遊行，黏貼標語文字無毀損公物疑慮，事後清除乾淨，也沒有廢棄物問題，警方保障人民言論表達的自由。

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