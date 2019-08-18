售台F-16送審國會 美兩黨議員喊讚

2019-08-18

〔記者彭琬馨／綜合報導〕美國川普政府不甩北京強烈反對，繼續推動對台灣的八十億美元新型F-16戰機軍售案，這將是近年來美國對台規模及意義最大的軍售。美國多位跨黨派參眾議員隨即公開表示，支持川普對台軍售案，期望在中國對台軍事威脅日漸加劇之際，軍售案能迅速通過國會審查。

根據外媒報導，美國匿名官員及消息人士透露，川普政府已於十五日通知國會，十六日將對台軍售案提交國會進行非正式審查。台灣向美方採購六十六架新型F-16戰機，聯邦參、眾兩院外交事務委員會將審查，預料不會阻撓對台軍售。

大咖議員紛發表聲明支持

共和黨籍參議院外交委員會主席里契隨即發表聲明對軍售案表達歡迎，並指面對來自中國越來越大的壓力，F-16戰機能提升台灣捍衛領空主權的能力。參院軍事委員會主席殷荷菲與共和黨籍參議員柯寧發出聯合聲明指出，台灣為區域安全穩定的「重要支柱」，有鑑於北京日益強硬的姿態及軍事集結，F-16戰機將能助台遏止侵略。

共和黨籍參議員魯比歐發表聲明指出，「在中國政府和中國共產黨企圖擴張在此地區威權影響力的情況下，美國透過經常和一貫的支持來持續強化我們與民主夥伴台灣之間的戰略關係，攸關重大。」共和黨籍參議員克魯茲說，「中國正在建軍並威脅我國及我們的盟友。人民解放軍也用幾千枚飛彈瞄準台灣，並在台灣海峽沿岸部署戰鬥機。比起過往，台灣獲得自衛所需的支持是更重要的」。

眾議院方面，民主黨眾院外交委員會主席恩格爾、共和黨外委會首席議員麥考爾在聯合聲明中表示，向台灣出售F-16的軍售案發出強烈訊息，表明美國對印度太平洋地區的安全和民主承諾，他們相信此軍售案將在兩黨與兩院制的基礎上得到支持；聲明強調，此次出售「將有助於阻止中國威脅我們的戰略夥伴台灣及其民主政體」。

此外，包括共和黨籍眾議員歐爾森、眾議員提蒙斯等人也都在推特對軍售案表達支持。

除行政部門的友台行動，美國共和黨全國委員會本月初舉行會議時，也通過紀念「台灣關係法」立法四十週年的決議案，表達對台灣自由、開放社會及民主制度的支持，並強調台灣關係法做為美台關係基石的堅定承諾；決議案指出，美台經貿關係緊密，雙方共享公平選舉、個人暨企業自由等普世價值。我外交部表達歡迎與感謝，認為此充分展現共和黨對台灣的堅實友誼及對深化台美關係的支持。

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