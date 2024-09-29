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前香港立法會議員陳淑莊移民台灣3年 出任餐廳主廚

前香港立法會議員陳淑莊原本是律師，移民台灣3年，最近在臉書上發文宣布在台北改行當餐廳主廚。（圖擷取自紅棉 Red Cotton臉書粉絲頁）

前香港立法會議員陳淑莊原本是律師，移民台灣3年，最近在臉書上發文宣布在台北改行當餐廳主廚。（圖擷取自紅棉 Red Cotton臉書粉絲頁）

2024/09/29 13:28

〔中央社〕曾因參與2014年香港占中運動被判刑獲緩刑的前香港立法會議員陳淑莊移民台灣3年，昨天她在臉書公布自己成為餐廳主廚，說來到台灣後最思念的是香港味道，在朋友鼓勵下「咬緊牙關，切破指頭」成為大廚。

陳淑莊在臉書「紅棉」專頁發文，形容自己是來台3年的新住民，「紅棉」餐廳的主廚。

她表示，自己能成為廚師，是不可思議的奇蹟。以前在香港作為律師及議員，沒有時間下廚，她的朋友葉太太的丈夫是香港知名中菜館大班樓的負責人葉一南，葉太太經常向她提供晚餐。葉一南下廚，她在旁觀看。

陳淑莊說，「可能以往吃得太好，搬來台灣居住，孑然獨處，最為思念的是香港味道」有一天她跟葉太太說，很想吃他們的食物，葉太太鼓勵她自己煮，並笑著說，「對食物有心有感情，肯下苦功，人人都可成為廚師」。

陳淑莊說，自己「咬緊牙關，切破指頭」，3年之後的今天有了「紅棉」，她也穿上第一套廚師制服。

「紅棉」臉書專頁已經有逾8300名追蹤者。

2014年香港爆發占中運動，歷時79天。占中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明3人以及陳淑莊等6人被稱「占中9子」。其後9人被起訴。

陳淑莊被判「煽惑他人犯公眾妨擾罪」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」成立。陳淑莊的代表律師當時表示，因陳淑莊腦內有腫瘤，手術後仍需接受放射性治療，希望能判緩刑。最終法庭判她入獄8個月，緩刑2年，即不需入獄。

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