新黨提「一國兩制台灣方案」 陸委會斥傷害中華民國主權

2019-08-18

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會昨就新黨提出「一國兩制台灣方案」表示，言論自由具有一定範疇，新黨相關倡議應避免再進一步與對岸交流溝通，否則恐有觸法之虞。政府會持續關注相關發展，並與相關主管機關加強橫向聯繫合作，以了解是否有觸及相關法律之規範界限。

學者︰呼應北京 已非言論自由層次

東華大學教授施正鋒認為，政府應該從嚴認定，畢竟這已經呼應北京對台不友善的政策，還「為匪宣傳」、積極鼓吹，已非言論自由的層次，蔡政府最近推動「中共代理人」的相關修法，「連代理人都要規範，何況還是當人家的馬前卒與急先鋒」。

陸委會指出，中共推動「一國兩制台灣方案」就是要消滅中華民國；新黨的做法，很大程度在呼應陸方的「習五條」對台政策，這些倡議傷害中華民國主權，並背離台灣維持現狀的主流民意。當前中共政權不放棄以武力犯台，採取錯誤的非和平與反民主作為，「少數人士與政黨對中國共產黨抱持錯誤幻想與投降主義，非常危險。」

陸委會強調，台灣是一個自由民主、多元開放的社會，人民享有言論自由，政府尊重台灣民眾的政治主張，但不容許中共藉由民主體制對我滲透、統戰分化，危害我國家主權地位及自由民主憲政秩序；同時也提醒民眾不要掉入中共統戰宣傳的陷阱，公眾人物更不應濫用言論自由、附和外在威脅，甘做迫害自己同胞及國家利益的推手。

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