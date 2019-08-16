明年歲出入皆2.1兆 總預算22年首見平衡

2019-08-16

〔記者李欣芳、涂鉅旻／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨主持院會拍板明年度中央政府總預算案，歲入與歲出預算皆編列二兆一○二二億元，歲入歲出無差短。這是自八十八年度後，暌違廿二年再次達到平衡，明年歲出預算以社會福利支出居首位，編列達五二四五億元，比今年成長六．六％，教育科學文化支出、國防支出則居二、三位。蘇揆表示，這些都是為了讓人民安居樂業、保衛國家安全。

社福支出編5245億居首位

明年歲入預算比今年成長五．五％，高於歲出預算成長的五．二％，總預算債務還本編列八五○億元，連同前瞻基礎建設計畫第二期特別預算差短一一八二億元，尚須融資調度財源為二○三二億元，全數以舉借債務彌平。

明年歲出各項政事支出中，以社福支出為最大宗，編列五二四五億元，比今年增加三二五億元、成長六．六％；教育科學文化支出編列四二八二億元居第二位，增加一二六億元、成長三％；國防支出編列三四三五億元（國防部主管的歲出編列三五八○億元）居第三位，增加一八八億元、成長五．八％；經濟發展支出編列二五二四億元居第四位，增加一○三億元、成長四．三％。

國防部主管一○九年度歲出編列達三五八○億元，較今年度大增一七五億元，其中軍事投資編列九六○億元，包括國機國造六十四億元與國艦國造一五四億元。國防部表示，預算運用除優先滿足推動募兵制法律義務支出，也將重點置於落實國防自主政策、對外籌獲先進武器裝備、精進後勤維保能量、培育優質人力及優化官兵照顧等。

明年度公共建設計畫預算編列一六四六億元，較今年增加四十二億元；科技發展計畫編列九九○億元，增加四十三億元；教育經費總預算編列三○三三億元，增加一一五億元；文化經費預算則編列二九一億元，增加四億元。

為改善少子化的問題，明年我國少子女化對策計畫經費編列四七一億元，較今年增加一五五億元，增幅高達四十九．五％。

對地方補助，中央明年編列一七六二億元，約增五．六％，若加計中央統籌分配稅款預估增加數五十一億元，一○九年度中央對地方整體協助財源共增加一四五億元，約增二．八％。

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