民進黨︰與時力合作 態度不變

2019-08-13

區域立委 821第三波提名

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨目前仍有廿個區域立委徵召提名作業尚未完成，民進黨秘書長羅文嘉昨表示，八月廿一日將開中執會，進行第三波提名，並希望完成八成提名進度。

不過，民進黨主席卓榮泰上週與時力黨主席邱顯智達成「明年區域立委選舉布局，於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名」共識，而邱顯智昨午宣布請辭黨魁，對此，民進黨發言人李晏榕說，民進黨的原則就是希望能在抗中保台的大目標之下，與所有維護台灣民主自由的第三勢力政黨合作，邱顯智請辭，不會改變民進黨的態度。

羅文嘉表示，在目前尚未提名的廿個區域提名完成後，九月開始，才會展開民進黨不分區提名作業。

至於八月廿一日前是否與時力二次協商，羅文嘉說，他認為協調溝通應不拘形式，有協調需要、條件，都可以協調，但目前還沒有談過。有時拘泥形式，反而沒辦法談實際的東西，合作是希望對雙方有利、互相尊重的合作，民進黨一直保持這樣態度，沒有改變。

參選？林飛帆︰目前沒規劃

此外，對於傳出黨內有人建議民進黨副秘書長林飛帆參選下屆區域立委，林飛帆昨受訪表示，他個人目前沒有任何選舉規劃。至於傳出黨內建議卓榮泰、羅文嘉也親征區域立委選戰，羅文嘉表示，他們是要做把上一世代和未來世代搭建起來的「橋」，要橋站在第一線也沒什麼不可以，但這不是最首要規劃，他們最適合發揮還是做橋的工作。

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