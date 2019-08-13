邱顯智辭時力黨魁︰願戰艱困選區

2019-08-13

為林昶佐退出時力、高潞除名事件負責

〔記者謝君臨／台北報導〕上任不到半年的時代力量黨主席邱顯智昨「無預警」宣布，因林昶佐退黨及高潞．以用除名事件，決定負起政治責任，辭去黨主席一職，未來若黨有需要，他願出戰立委艱困選區；對此，徐永明在內的五名時力決策委員昨發表共同聲明，盼邱留任繼續領航。

時力五名決策委員 盼邱留任

時力發言人李兆立表示，新任黨主席將由決策委員會成員互相推舉選出，決策委員原有十五人，因林昶佐退黨，將再遞補曾威凱，至於高潞則因申請救濟，這部分尚未變動。時力將於今日召開決策委員會，預計討論黨主席人選等議題。

洪慈庸︰目前未思考爭取黨魁

據了解，部分黨內人士認為立委洪慈庸是適合的下任黨魁人選。不過，洪受訪時強調，她目前未思考爭取黨主席一職。

邱顯智今年二月十五日獲決策會議推選為新任黨主席，當時宣示堅持推動主權、勞權及平權等三大黨務發展方向，走出自己的路，邱接著在三月一日上任，但距今不到半年，黯然辭去黨魁。

邱顯智昨提及辭職的兩個主因，第一，他努力扮演「桶箍」角色，希望透過對話來凝聚黨內共識、去異求同，在堅守台灣主權的前提下，也能保有黨的自主性，對執政黨做實質的監督，但很遺憾還是發生林昶佐退黨這樣的憾事；其次，日前黨內發生高潞．以用事件，雖然紀律委員會明快啟動調查，並於八日完成裁決書予以除名，但已造成黨的聲譽蒙塵，高潞既名列不分區委員第一名，政黨就該對此負責。

邱也指出，若黨有需要，他願意為時力到艱困選區奮戰。

對此，時力五名決策委員發表共同聲明，對邱顯智溫情喊話，強調「我們要一起打完這場堅持台灣的戰」，對於二○二○年的台灣保衛戰，戰隊都在，船長不能現在拋下夥伴，時力需要你這個「安安船長」，繼續領航向前。

洪慈庸說，她聽到消息有點驚訝，希望邱顯智可以再思考一下，畢竟才剛與民進黨展開對話；邱顯智講的兩個理由，看起來好像都不是理由，可能有一些壓力；對於媒體提問，黃國昌是否為「地下主席」，成為壓垮邱顯智的最後一根稻草，洪強調，每個委員都是獨立個體，她不這麼認為。

黃國昌則在臉書貼文表示：「每一分、每一秒，都堅定捍衛時代力量的理念。從未為個人利益交換，而背棄時代力量的價值。顯智，辛苦了。」

至於已退黨的無黨籍立委林昶佐指出，作為一個旁觀者，對於過去的同志就是尊重與祝福，只要理念一樣、方向一致的話，願意一起團結抗中的朋友，大家還是會一起串聯，現在是他最好的戰鬥位置。

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