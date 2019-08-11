出征台中挑戰顏寬恒 陳柏惟：明年大選護台防中

2019-08-11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕基進黨發言人陳柏惟宣布投入台中第二選區立委選舉，將對上實力雄厚的立委顏寬恒，從高雄「起家」的陳柏惟，昨晚在高雄舉辦惜別晚會，台灣基進主席陳奕齊、行政院副院長陳其邁及多位綠營立委、議員到場站台力挺，陳柏惟說，離開家鄉「說沒有不捨是騙人的」，但只要是為了台灣這片土地好，相信鄉親一定會支持他的決定。

高雄惜別晚會 逾二千人到場

昨晚惜別晚會吸引超過二千位民眾到場力挺，陳其邁上台致詞時表示，最勇敢的高雄人要去台中對抗中國惡勢力，明年這場選舉很重要，台灣絕不能變成香港，他相信陳柏惟會成為台灣民主的第一戰將。

陳奕齊則是情緒激動指出，去年基進黨沒有把韓國瑜擋下來，對不起所有的高雄市民；他呼籲，明年的選舉，是選擇成為台灣人還是變成中國人的重要一役，陳柏惟能不能選上，攸關台灣的主體會不會變得完整。

壓軸登場的陳柏惟表示，這場活動是「給高雄的一封情書」，最大意義就是要給予高雄的支持者最深的答謝，感謝他們一路支持他至今，不論身處何處，他都以身為高雄人、台灣魂為榮。

陳柏惟強調，「護台防中」是明年大選所有台灣人民最重大的任務，因此台灣基進和民進黨合作投入立委選戰，攜手朝「台上中下」的目標挺進，要用一張「台灣牌」，換下一張「中國牌」。

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