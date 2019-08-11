不分區立委提名》國民黨十月啟動 內規戰搶先開打

2019-08-11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨不分區立委提名作業預計十月才啟動，但名單如何產生黨內已先角力。許多中常委近期關切不分區名單同意權行使方式，有主張應將不同意票數過半才被剔除名單的現行規定，改為同意票數過半才算通過，也有建議只要不同意票數高於同意票數的人，就應刷掉。但組發會仍表示將依循往例規定，至於是否要做改變，將尊重中常會決議。

同意權行使方式 各方角力

國民黨不分區立委提名程序是先由中央提名審核委員會接受各方推薦或自薦，然後排出一份提名名單草案，送中常會核備，並由二百一十位中央委員行使「不同意權」（即二分之一以上不同意就被刷掉），中央委員會議通過的名單最後再交由黨主席核定。

據了解，雖然黨主席對不分區名單的裁量權是在最後一個核定階段，但事實上在中央提名審核委員會研提名單時，黨內高層就有介入調整的空間。

雖然十月才要啟動不分區立委提名作業，據悉，藍營各方人士早已開始積極爭取機會，其中一位當事人說，「現在是人人有希望，但個個沒把握」，黨主席吳敦義對於表態爭取者都沒有做出承諾。

據指出，除了多位中常委、資深前立委積極爭取列入不分區名單，一些接近藍營圈的社團、業界，以及擔任黨中央任務編組等各界人士，也都透過各種直接或間接管道向黨內高層表達意願。

目前被黨內看好的人選除立法院國民黨團總召曾銘宗，接受吳敦義勸退棄選雲林海線立委的全國農田水利會長林文瑞，也被視為內定人選。

許多中常委近期也關切不分區名單同意權行使方式，國民黨中常委江碩平七日在中常會提議，過去幾次全代會中央委員都提案要求修改不分區同意權方式，但均沒有下文，建議黨中央這次應該處理，否則實在說不過去，吳敦義當場指示組發會主委李哲華說明。

據轉述，李哲華解釋，不分區提名辦法草案十月會提報中常會，如果中常委對過去不同意票數過半才算否決有不同意見，屆時中常會可以修改，權責在中常會，將尊重中常會決議。

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