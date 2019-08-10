中國干預台灣大選》綠委：中國動作愈大 台灣愈反感

2019-08-10

〔記者彭琬馨／台北報導〕隨著二○二○總統大選腳步逼近，中國也頻頻祭出干擾台灣選情的手段，包括關閉中國自由行、縮減中國團客名額及抵制台灣金馬獎等。操盤選戰的民進黨人士昨受訪時直言，經過這幾年，許多台灣業者已經知道要分散客源，中國透過經濟手段的打壓，反而會激起台灣民眾支持本土的立場，且更堅定拒絕中國的控制。

中國日前宣布停發赴台灣自由行通行證，中國國家電影局七日也聲明，將暫停中國影片與人員參加今年的台北金馬獎，連續對蔡政府施壓，也被外界解讀中國此舉是企圖影響台灣明年大選。

觀光業者 已知光靠中國不可行

民進黨高雄市立委賴瑞隆說，香港發生反送中事件後，深化台灣民眾要「守住台灣」的想法，中國以經濟牌打壓台灣產生的效果其實有限。

另一位高雄立委許智傑受訪時也說，高雄市民了解中國是企圖以經濟方式打擊台灣，短時間內可能還是會有影響，但台灣人民已經學會「雞蛋放在不同的籃子裡」，因此影響相對來說不是太大。

賴瑞隆認為，中國近幾年以觀光客當籌碼的手段，已經引起台灣人民反彈，加上香港發生「反送中」事件，基層普遍都有相當大的焦慮，認為此刻需要守住台灣；對於外國觀光客而言，賴瑞隆分析，中國觀光客大約佔二至三成的比例，中國停發自由行簽證也許會影響這些觀光客人數，但近幾年日本、東南亞的來台旅遊人數也逐漸成長，中國以此威嚇台灣的效果恐怕有限。

對於中國祭出的打壓牌，民進黨輔選人士表示，中國此舉反而會激起台灣民眾的戒心，原先具有本土立場的人，會更堅定拒絕中國的控制。他強調，這是中國的慣用手法，台灣觀光業者近年已經了解光靠中國不可行，也逐漸將客源分散到東南亞等地，因此儘管停發自由行簽證會有影響，但「程度不會那麼高」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法