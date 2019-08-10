郭台銘、王金平分裂藍營？ 郭幕僚：很多事會慢慢過去

2019-08-10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕近日傳出國民黨擔憂鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平是內部最大分裂危機，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨表示，隨著時間空間轉變，很多事情都會慢慢過去，等郭董事長有適當場合再跟大家說明，他現在比較沒興趣參與政治性話題。她並再次表示，郭台銘沒有參選的打算。

「郭沒打算參選 沒配、合問題」

外傳中國國台辦擔心國民黨分裂問題，派員到台灣見藍營人士，並想勸退某些人。劉宥彤昨受訪表示：「我們（台灣）要選舉，為什麼要國台辦擔心？」

趙少康投書媒體指出，郭台銘選總統最後表態的日子分別是九月十七日、十一月十八日，前者是連署參選總統的最後期限，後者是登記參選總統的日子。劉宥彤則說，這都是中選會公告的時間，因此時間點合理，但郭台銘沒有參選的打算。

至於外界好奇郭柯配、郭柯合的可能，劉宥彤重申，郭台銘沒有參選打算，因此沒有配、合問題。

外界關心郭、韓互動，韓辦回應劉宥彤「福委會主委想當CEO」的說法，指身為公職人員，本來就應該幫人民謀福利。劉宥彤表示，她認識很多福委會主委都是很有能力、很好的人，也都很關心員工，還反問：「大家覺得福委會主委不好嗎？」

福委諷韓 「很多主委很有能力」

韓國瑜前天聲明，再提到郭說過和韓市長是鐵打的兄弟，並表達「郭韓會」的希望。媒體好奇郭有感受到韓的誠意嗎？劉宥彤表示：「今天是颱風天，沒有跟郭董事長見面，但韓市長一向很有誠意，先前郭董事長與韓市長通電話，就覺得他是一個很有誠意的人。」

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