大選整合 蔡主動致電賴清德

2019-08-07

卓榮泰週一南下見賴 探詢列不分區意願 賴當場拒絕

〔記者楊淳卉、呂伊萱／台北報導〕民進黨二○二○總統選舉還未放棄「蔡賴配」。據了解，前行政院長賴清德日前返國後，民進黨主席卓榮泰即於五日下午南下台南與賴會面，卓探詢賴排入不分區立委名單的意願，但賴當場拒絕。當天傍晚，蔡英文總統主動致電賴清德，雖未直接談及副手議題，但表明盼雙方有機會會面，商量後續選舉事務；賴則回應目前暫時不用，如果真有需要再來談。

蔡盼見面談選舉事務 賴：暫時不用

蔡昨被問到「蔡賴配」可能性時強調，民進黨的團結是無庸置疑的，「一定會在適當時候，有最佳的組合出現」。

在民進黨總統初選失利後，賴清德為沉澱心情，鮮少公開露面，不過蔡英文陣營並未放棄與賴聯繫。除了卓榮泰在初選後曾與賴接觸，總統府秘書長陳菊曾於六月底透過友人盼與賴會面，最終未果。

賴清德七月低調出國，返國後，八月四日終在臉書公開發文，分享在台南觀看世界盃少棒錦標賽的照片。據了解，隔天下午，卓榮泰即低調赴台南與賴會面，雙方會面約一個多小時。會中，卓榮泰希望賴清德再回到黨努力，看大家如何在選舉上繼續加油，達成「一加一大於二」目標。卓也探詢賴清德排入不分區立委名單的意願，但賴當場拒絕。

蔡英文接著在當天傍晚親自致電賴清德。賴起初並未接到電話，而是在蔡後續傳了文字訊息後，賴回撥電話給蔡，雙方短暫通話。

黨內盼蔡營「三顧茅廬」 促成雙方對話

據悉，蔡英文雖未直接提及副手議題，但向賴清德表達，如果有時間，希望兩人坐下來談一談，商量一下明年的選舉事務該如何處理，也邀賴到台北見面。不過賴清德回應蔡，目前暫時不用，如果真的有需要再來談。

對於「蔡賴配」仍無進展，黨內人士表示，賴清德在黨內初選挫敗後，一定有他的情緒，但為了大局著想，相信賴仍會協助民進黨明年大選，只是要以何種形式；否則若是韓國瑜、或是郭台銘等其他人當選總統，台灣將更向傾中路線推進。但他也說，依照賴的性格，蔡陣營還得更「三顧茅廬」，才能更有效促成雙方對話。

蔡總統昨出席「亞太國會議員聯合會」開幕典禮受訪時說，「知道他（賴）回國了啊，我們都知道他的情況，也有聯絡」。媒體追問近期會否安排「蔡賴會」？蔡並未正面回應，先是幽默說，「現在是不是流行○○會？」接著強調，「我們的團結是沒問題的，也不需要形式上的什麼會，有需要時就溝通」。

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