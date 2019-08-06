馮世寬掌退輔會 蔡勉讓官兵無後顧之憂

2019-08-06

〔記者蘇永耀、邱燕玲、涂鉅旻／台北報導〕蔡英文總統昨簽署退輔會新任主委馮世寬人事簽呈，並發佈總統令。總統府表示，蔡總統期許借重馮世寬完整的軍職歷練、對國防產業與國防科技的專長，以及國際事務的能力，期盼馮主委能夠持續抱持愛護軍中袍澤的熱情與溫暖，讓現役或退役國軍官兵都能夠無後顧之憂，全心全力做好保國衛民的工作，也能夠協助退役軍人開展人生發展的新篇章。

行政院昨也公布內閣新人事，由馮世寬接任退輔會新任主委。行政院發言人谷辣斯表示，退輔會的工作使命是讓現役或退役國軍官兵無後顧之憂，全心全力做好保國衛民的工作。行政院期許馮秉持過去對袍澤的愛護，完善退伍軍人的就醫、服務照顧等措施，也希望借重他對公司治理的專業，強化就業、就學等專長培訓，協助退伍軍人展開下一階段的人生發展。

谷辣斯表示，馮主委熟稔國軍建軍備戰、國防轉型等規劃，也熟悉產業，具公司治理專長，空軍二級上將退伍後，曾先後擔任漢翔公司董事長、國防部部長、國防安全研究院董事長，對國防產業、國防科技有全盤了解，並展現對公司治理的專業能力。

國防安全研究院執行長林正義昨推崇說，馮世寬鍾愛中華民國，對於歷來各項任務，只要國家需要，他都勇於承擔。國防院也表示，馮去年出任國防院首任董事長，負責國防安全研究分析，提供政府專業政策諮詢及擴展對外溝通交流的工作。

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