一芳微博挺一國兩制 網友斥沒有良心拒喝

2019-08-06

一芳總公司否認發聲明

〔記者歐素美／台中報導〕台灣知名手搖飲料店一芳水果茶昨在官方微博發文，支持一國兩制、譴責香港罷工，台灣網友怒罵「一芳中國茶」，「為了錢沒有良心」，揚言拒喝。位於台中市豐原區的一芳水果茶總公司墨力國際集團則表示暫不回應，但該集團董事長柯梓凱是國民黨立委江啟臣大樁腳，政治立場受到注目。

昨晚八點半左右，一芳微博更改內容，指「一芳堅決反對任何形式對香港長治久安的危害行為，同時也會加強對旗下加盟店約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象」。

一芳水果茶公關昨晚向中央社表示，微博上的內容並不是台灣公司所發出的聲明；對於改文的狀況也不清楚，暫不對外回應。

一芳水果茶昨原本透過微博發表聲明，指有部分網路用戶拍攝及傳播一芳門店撰寫「與香港人同行」店休說明，並張貼在門店的畫面，在此向大眾聲明「一芳堅決支持一國兩制，期待香港繁榮穩定，強烈譴責並堅決反對暴力罷工」。

文中表示，香港近期示威活動已嚴重影響香港門店運營，深感痛心。經確認「與香港人同行」的加盟店，為加盟業者個人主張，與該公司立場無關，並自即刻起，與違約門店解約，「倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利。」

台灣網友獲知一芳支持一國兩制，紛紛表示「拒喝」、「原來是送終水果茶」，「為了錢沒有良心」，簡直是「一芳中國茶」。

墨力集團從台中市豐原廟東夜市起家，從「喬治派克」飲料店開始，經營過牧島燒肉、樂昂及黃鶴洞韓國烤肉等，旗下餐飲品牌眾多；柯梓凱是江啟臣的大樁腳，江日前還在臉書直播專訪柯，由於江昨正搭機從美國返回台灣，無法獲知其看法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法