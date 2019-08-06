柯粉俱樂部賣「驕傲Ｔ」 被質疑斂財

2019-08-06

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今於台大醫院國際會議中心創立「台灣民眾黨」，但上週就有柯粉在各柯粉LINE群組張貼柯粉俱樂部公告，販賣白色驕傲Ｔ恤，還指今天因維安因素，現場僅開放身著白色驕傲Ｔ恤者進入；惹得其他柯粉質疑斂財，難道沒穿就不能進場？柯粉俱樂部回應，是誤傳，沒規定沒穿不能進場，Ｔ恤每件售價約五百元，淨利支援志工餐費、茶水費。

柯粉俱樂部︰支援志工餐費、茶水費

近日有柯粉轉貼柯粉俱樂部公告，指「八月六日台民黨創黨，當日因維安因素，現場僅開放身著白色驕傲Ｔ柯家軍進場歡迎柯市長」，呼籲尚未訂購者追加訂購或當天現場購買。另有柯粉俱樂部成員說明，俱樂部每週配合市長南征北討，為付油錢、高鐵票、住宿費，須自籌糧餉，才能陪伴柯走更長遠的路。

有支持者質疑，他們挺柯是因認同理念，但一下子要他們買衣服、又要收集身分證連署，以後是不是還要拉人入黨，要黨費、捐款？難道沒穿限定衣服今天就不能進場挺柯嗎？

柯粉俱樂部發言人林珍羽受訪，連聲表示「沒有、沒有、沒有！那是誤傳，是誤傳！」她解釋，有些志工常來幫忙，因此號召當天穿一樣的Ｔ恤，除志工外，不管是支持柯市長、想幫市長慶生，或是對理念認同的人，「我們都歡迎，穿什麼衣服都沒有局限。」

柯營台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州證實，柯粉俱樂部確實自發性的發售限量Ｔ恤。據他了解，Ｔ恤原本是為了方便志工到各地支援柯活動時辨識身分，不少粉絲看了也想要，才會製作白色、黑色各五百件，每件售價約五百元，扣除成本等支出後，每件淨利約一百元，用於支援活動志工的餐費、茶水費。

台北市政府近柯幕僚表示，知道此事，但那是「粉絲自發性行為」，不會干涉。

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