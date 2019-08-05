郭柯王結盟？郭營：所有人樂觀其成

2019-08-05

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘回台多日，一直未公開露面，但陸續和王金平密會，也和柯文哲通電話，外界高度關注郭台銘是否會參選總統，或是形成郭柯王結盟。對此，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨回應說，到目前為止並沒有規劃參選，至於郭柯王結盟一事，大家都是對國家具有重大影響力的人，會面講一些富國利民的事，也不一定和選舉有關，若合作會讓國家更好，相信所有人樂觀其成。

有關郭與柯文哲何時會見面？劉宥彤表示，郭董沒有交代，雙方寒暄時有提到有機會拜訪，但目前郭董還沒指示。

劉宥彤說明，前兩天誤傳柯郭會面，但不是會面，而是郭守正和蔡壁如通電話，雙方各自拿了電話給柯市長和郭董，彼此短暫交談，對話內容很簡單，寒暄一下，開了一下玩笑，郭董說柯市長最近新聞很多，柯市長回說但你新聞都很大。郭董表達有聽說柯市長組黨，並有成立大會，會送花祝賀，但有事不會過去，先跟柯市長說一下。

對於郭台銘是否會加入台灣民眾黨或脫黨參選？劉宥彤強調，到目前為止並沒有規劃要參選，也沒有入黨一事，純屬媒體臆測。

有關「郭柯王結盟」的說法。劉宥彤說，大家都是大人物，都是對國家具有影響力的人，會面講一些富國利民的事，也不一定和選舉有關，若合作會讓國家更好，相信所有人樂觀其成，但合作不一定牽涉選舉。

郭韓會 需要時機

至於「郭韓會」，劉宥彤說，也會有，但很多事情需要時機、一個方式，還要一個過程。

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