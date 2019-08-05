立委推修法 間諜追訴期改終身 法界贊同：國安考量 確有必要

2019-08-05

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委趙天麟提案修正國安法、陸海空軍刑法，將現役軍人、一般民眾涉及「間諜行為」的刑責加重，追訴權時效也延長為「終身」，部分法界人士對此修法方向持贊成看法，認為從國家安全立場等考量，有其必要。

律師黃帝穎表示，放眼世界各國，對於危害國家安全的間諜行為都是加以嚴懲，他贊成立委提案修法，將「間諜行為」的刑責加重，並將其追訴權時效延長為「終身」。

黃帝穎強調，間諜行為都是長期性收買、佈建，為達到顛覆、滲透對方政府為其目的，對於中國加大力道對我國實施間諜計畫，我國確實有需要加重其刑責和延長追訴權時效。不過，對於現役軍人是否加重刑責至死刑，則持保留態度。

劍青檢改成員、台北地檢署檢察官林達表示，檢察官辦案看證據，通常不會因為存在追訴權時效而怠惰辦案，將「間諜行為」追訴權時效訂為終身，對於一線辦案人員影響其實不大，真正面臨到的問題，其實與先前殺人罪追訴權時效改為終身一樣，困難點在於證據保全，時間久了通常人事已非，要想還原犯罪經過也更加不容易。

曾審理國安共諜案件的資深法官認為，修法應將「間諜行為」的構成要件予以明確化，否則，面對修法將刑度大幅加重的結果，法官審案可能更為慎重，導致更加保守。

台北大學法律系教授李榮耕則認為，「間諜行為」追訴權時效存在與否，其實是政策性的議題，參考其他國家法制，對於「間諜」，有些國家有追訴權時效、有些則無，因此本身並無對錯，而是價值觀的決定。

李榮耕說，因檢察官、法官本身就受各自辦案期限規定約束，而民眾在犯案前會思考的是「不要被抓到」，而非「逃多久就沒事」，立委提案理由並不能真正說服他，但因間諜行為除影響國安外，也會危及我駐外軍情人員的人身安全，且立院先前將國安法刑度拉高，也顯示國家安全的重要性，若以這個角度來看，他是贊成此提案的方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法