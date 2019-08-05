立委推修法 間諜追訴期改終身

2019-08-05

「國安六法」修法 草案涵蓋經濟、國安到社會層面

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院日前陸續三讀通過「國安五法」，強化台灣民主防衛機制，但修法的腳步並未因此停歇，特別是共諜案層出不窮，民進黨立委趙天麟等人接續推動修法，提出「國家安全法修正草案」及「陸海空軍刑法修正草案」，將「間諜行為」定義明確化並明定罰則，現役軍人最重可處死刑，一般民眾則為無期徒刑，另增訂涉犯「間諜行為」者，其追訴權時效（追訴期）為「終身」。

除了「國安法」及「陸海空軍刑法」之外，趙天麟還針對刑法、國家機密保護法、國家情報工作法及營業秘密法提出修正草案，目前草案均已付委審查。

建立完整防護網

趙天麟受訪表示，他與我國所有負責情報、反情報的機關進行訪談、研討後，最後才擬定本次「國安六法」修法版本，草案涵蓋經濟、國安、軍事到一般社會等各層面，建立起完整的防護網絡。

國安法部分，趙天麟提案指出，若能延長「間諜行為」的追訴權時效，不僅提醒偵查機關應慎重且妥適行使追訴權，且不因其怠於行使或犯罪發現較晚，而不存在追訴權力，更能提高「犯罪成本」，讓我情報工作保障更臻完善，故針對「間諜行為」，增訂排除刑法第八十條的追訴權時效上限。

草案內容指出，人民替境外機構蒐集、刺探、交付或傳遞依法應保密資訊、檔案、消息或物品，或發展組織，或協助從事非法行為者，為「間諜行為」；違者處無期徒刑或十年以上徒刑，未遂犯罰之；過失犯處三年以上十年以下徒刑；自首者，得免除或減輕其刑；涉犯「間諜行為」罪，追訴權時效為「終身」。

現行陸海空軍刑法規定，國軍犯下列兩項罪行處死刑或無期徒刑，包括為敵人從事間諜活動，或幫助敵人的間諜從事活動者；擅打旗號或發送、傳輸電信授意於敵人者；但是趙天麟認為，對於國軍犯惡性較為重大的間諜行為者，追訴權時效太短無法確保國安，同樣提案將這兩項犯行的追訴權改為「終身」。

對此修法，民進黨立委何志偉認為，針對間諜情蒐，其他國家的追究本來就是終身的，這是做對的事情，一定要支持；同黨立委賴瑞隆指出，修法過程中，要把犯罪態樣明確化，把對人權的影響降到最低，兼顧人權與國安。

民進黨團總召柯建銘說，目前國安修法已完成階段性目標，接下來的重點，放在「中共代理人」、廣電三法及對假消息的規範等，黨內委員如有好的提案，經黨團討論後達成共識，會予以採納，不過，修法仍需考量比例原則。

趙強調，雖是他個人的提案，但仍期待能成為黨團的優先法案，且若下會期不審查「國安六法」，將面臨屆期不連續的問題，那會很可惜，雖然只剩一個會期，只要有心，就還來得及。

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