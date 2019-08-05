蔡英文代言員山紅心芭樂 讚「勁好吃」

2019-08-05

〔記者江志雄、張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文昨到宜蘭縣為員山鄉紅心芭樂代言，同步宣傳執政三年的政績，她指國家經濟穩定成長，財政變好，成果與全民共享，今年減稅讓大家有感，希望再給四年，讓她做更多事。

宜蘭縣員山鄉枕山地區栽種四十公頃紅心芭樂，七到九月是盛產期，有一千兩百噸產量，占全國紅心芭樂總產量的九成，因為果肉變軟才好吃，被戲稱「吃軟不吃硬」，是宜蘭知名農特產品。

蔡英文在總統府秘書長陳菊、立委陳歐珀等人陪同下，抵達枕山地區芭樂園採果，大啖紅心芭樂，還用宜蘭腔說「勁好吃」（台語真好吃），歡迎大家到宜蘭品嘗地方好滋味。

談農業政績 盼再給四年做更多事

蔡英文話鋒一轉，大談執政三年政績，像是推出農業保險，保障農民收入，編列八億元預算，提供農機具補助，並規劃農民退休制度，農民未來也能領取退休金，另台灣已擺脫口蹄疫陰霾，豬肉可以外銷，經濟成長後，透過減稅給全民分享成果，她總統任內打下基礎，逐漸展現成果，如果再給四年，一定會做得更好。

蔡英文此行先抵達宜蘭運動公園體育館，出席「宜蘭全民供佛齋僧暨孝親報恩大會」，再轉往橘之鄉蜜餞觀光工廠，體驗蜜餞DIY，掏出一千一百七十元，購買果乾、金棗蜜餞當伴手禮，之後到員山鄉枕山地區為紅心芭樂代言。

最後一站慈林教育基金會，定調為私人行程，不開放媒體採訪，民進黨地方公職均未受邀隨行，蔡英文停留兩小時，據了解，主要是尋求慈林創辦人、前民進黨主席林義雄的支持。

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