韓國瑜下鄉首站桃園 造勢晚會又唱夜襲

2019-08-04

〔記者許倬勛、周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜獲提名後昨展開下鄉行程，首站到桃園進行參香之旅，連跑八個行政區、九間宮廟，最後一站於中壢區興仁公園舉行造勢晚會，現場國旗飄揚、凍蒜聲不斷，黨部宣稱湧進三萬人潮，晚會持續卅多分鐘，在萬人齊唱「夜襲」、「中華民國頌」等歌曲中落幕，韓呼籲支持者明年一月十一日站出來，讓綠地換藍天。

藍營六立委參選人跟緊緊

韓國瑜下鄉首站挑選綠營執政的桃園市，依序到龜山區壽山巖觀音寺、桃園區景福宮、桃園區慈護宮、中壢區仁海宮、大園區仁壽宮、楊梅區三元宮、平鎮區義民廟、龍潭區龍元宮、八德區龍山寺參香祈福，議長邱奕勝及黨內提名的桃園市六位立委參選人也陪同參香，象徵藍營大團結，拚總統選情聲勢也拉抬立委選情，特別的是，八德區龍山寺為八德馬祖人的信仰中心，除立委陳學聖外，連江縣籍立委陳雪生也到場。

韓國瑜晚間六點廿分抵達興仁公園造勢晚會，一拿起麥克風，台下隨即歡聲雷動。韓稱對桃園有份特殊情感，一直希望與桃園市民對話，隨即話鋒一轉，砲火朝執政黨猛轟，頻問台下群眾：「不要問政府為你做什麼，問你能為政府做什麼，你把票投給了誰？」要支持者勇敢站出來、逆轉現況。

韓國瑜老調重彈，批判總統蔡英文「不愛中華民國」，又轟民進黨執政不力、經濟頹喪、民不聊生，近來總統專機還鬧出私菸風波。韓強調，只要投對總統、投對立委，就會有截然不同的景象，呼籲支持者讓國民黨提名的六席桃園立委「全壘打」。

對於韓國瑜下鄉首站選擇桃園市，外界推測應是與曾任桃園縣長朱立倫合作的起點；對此，韓國瑜回應，他與朱對國家、土地、人民、未來有同樣的憂慮，未來一定會攜手合作。

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