台中》不滿政治黑手進校園 鄭功進槓羅廷瑋

2019-08-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨議員羅廷瑋昨天舉辦親子活動，原定地點在東區成功國小內，民進黨市議員鄭功進質疑，此活動與國民黨提名的立委參選人李中合辦，具選舉色彩，「為何能免費借用校園？這是『政治黑手』伸入校園」，羅廷瑋則以不為難學校等理由，緊急把地點改到土地公廟，指鄭功進威脅學校，活動辦不成。

羅未表明有立委選將合辦 校方急喊停

對此，成功國小校長曾娉妍說，羅廷瑋的助理商借場地時僅表示是三分局舉辦的安全宣導，她認為既是教育公益活動，遂同意出借場地，對方並未告知是與李中合辦，又把學校掛名「協辦單位」，實在很不妥。她強調，校方只是出借場地，沒有設攤位參與，並不是「協辦單位」，已請羅議員服務處刪除。

分局也未被告知 更無意掛上「主辦方」

中市警局第三分局表示，羅廷瑋服務處希望三分局辦交通安全宣導，未告知是跟李中合辦，另外，活動文宣想把三分局掛上「主辦單位」，但三分局並未同意。

鄭功進服務處主任蔡明昌說，日前有選民拿著上述親子活動文宣，質疑羅廷瑋與李中合辦活動，而李已獲國民黨提名參選立委，此活動恐有選舉色彩，且羅為何能免費借用學校？因此向教育局詢問中，羅就宣布活動地點改變，還誣指鄭是「議員特權威脅學校」、撂狠話要在議會質詢校方等，「都是子虛烏有的惡意抹黑」。

羅臉書指責 學校被施壓刁難才換地點

記者兩度聯繫羅廷瑋，其助理都稱「事忙」。羅指責因同選區的某男議員（鄭功進），不斷跟學校與教育局施壓刁難，「在考量不為難學校的前提下，我們決定更改地點」。

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