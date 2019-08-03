愛情摩天輪進度 韓質問何時說謊 議員舉證打臉

2019-08-03

韓嗆：從沒說過愛情摩天輪八月動工

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對市議員邱俊憲臉書PO文質疑市府對愛情摩天輪動工的說法像摩天輪「一直轉」，高雄市長韓國瑜昨高分貝回嗆什麼時候說過八月「動工」了？並質問「我什麼時候說謊過」？對此，民進黨市議員邱俊憲昨再於臉書發文「好像有...做好做滿？阿諾？迪士尼？F1？賽馬？寶可夢？熊貓」打臉。

邱俊憲轉貼媒體報導 證明說法一直變

邱俊憲前晚整理了數家媒體有關愛情摩天輪進度的報導於臉書發文表示，從六月二十八日媒體大篇幅報導「動工」，七月十七日韓接受專訪再度變成「招標」，八月一日再變成「說明會」，提醒韓市府在面對議會與外界質疑實際進度為何時，不要氣急敗壞質疑都是黑韓，應多花點時間，請韓市長跟經發局、新聞局把實情說法確認好，不要像摩天輪一樣轉啊轉，每次都不一樣！

對此，韓國瑜昨天質問，我什麼時候說謊過？我什麼時候說過動工了？哪一年哪一月哪一天？什麼場合說過動工？為什麼民進黨議員每天在唱衰、每天在扯後腿。重申是有兩到三家外商，要來看在愛河上建構摩天輪，做可行性評估調查研究，正確講法就是這樣。

對於韓國瑜質問「我什麼時候說謊了？」邱俊憲再發文「韓市長今天氣呼呼的回應我們對於興建摩天輪計畫的相關質疑，他直說他什麼時候說謊過？」再列舉了阿諾、迪士尼、F1、賽馬、寶可夢、熊貓...加碼打臉。

網友留言，韓國瑜說謊「族繁不及備載」、「就是說謊不用打草稿，一直說說說」、「騙好騙滿」、「什麼時候說謊過？應該是你開口的時候吧⋯⋯」

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