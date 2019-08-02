焦點評論》時代的眼淚

2019-08-02

記者楊淳卉／特稿

二○一四年後，時代力量挾著太陽花學運的潮流趁勢而起，搖滾天王林昶佐和太陽花戰神黃國昌等人，共同為新興政黨時代力量撐起一片天，沒想到這屆立委任期還未結束，林昶佐已退黨，洪慈庸勉強留在黨內，但兩人昨談及此情此景都不禁哽咽，讓人感嘆時代的眼淚。

時力的路線衝突，在民進黨「一例一休」修法已然浮現。面對執政的民進黨，時力應該監督還是對抗，內部始終存在歧異。不僅戰略不清楚，戰術也沒落實。

時代力量標榜「極大化本土勢力」，卻未能與民進黨作市場區隔，甚至長期被質疑「打綠不打藍」，在立法院三年多來的表現，也經常被主導成戰神個人路線，讓其餘主張與民進黨合作的時力立委產生無力感，導致時力目前的尷尬局面。

時力內部一直存在兩條路線。一個以林昶佐為代表，認為要厚實基礎，延續極大化本土勢力的方針；一個以黃國昌為代表，認為要猛打弊案，搶攻淺藍與不藍不綠的中間選民。路線衝突，也導致時代力量幾年來總是搖搖擺擺，面容模糊。

林昶佐的退黨，削弱了曾揚言可能退黨的黃國昌離開時力的正當性，同時也預告黃國昌路線或成主流。然而，要突破藍綠，面對柯文哲的台灣民眾黨，時力真的搶得到不藍不綠的市場？會不會直接被取代就此打趴？恐怕黨內上下沒有樂觀的本錢。

時代力量自詡為立足台灣價值的政黨，在外部威脅已成事實的前提下，要如何拿捏與民進黨的關係？甚至要如何拿捏總統選舉的表態？要繼續模糊？還是要作出選擇？已經攸關黨的存續，時力沒有繼續猶豫的空間。

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