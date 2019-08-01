《新聞解讀》柯和蔣渭水一樣嗎？

2019-08-01

記者陳曉宜／特稿

自從國、民兩黨總統候選人底定，柯文哲與郭台銘參選與否，成了這場大選的重要關鍵。事實上，柯與蔡壁如自市長連任勝選後，滿懷著對民進黨的仇恨，就已準備參選，參選藍圖是從二○二○到二○二四，其盤算是二○二○就算選輸了也算操兵，而今多了郭台銘的變數，組黨壯大「柯黨」勢力，成柯進可攻、退可守籌碼。

柯文哲雖政治素人出身，但他學習做為政客能力非常之快，當民進黨傾全黨之力助柯登上市長寶座，柯隨即在議會輕視民進黨議員、砲打民進黨中央與執政縣市。即使柯上任時打出「五大弊案」，郭董的「三創」也列其一，柯甚至公開對郭嗆聲「我選舉時又沒拿過你的錢」，而今卻傳出柯郭合作，外界對柯的作為也不會太驚訝，關鍵反而是，郭董是否會背棄郝龍斌，與狼共舞。

韓國瑜確定出線後，柯的戰略目標不變，策略則稍作調整，再加上反送中事件後，曾經沾著太陽花光芒選上市長的柯文哲，讓第三勢力紛紛走避，柯無法擔任非藍非綠的最大共主，決定把半年來在地方累積的人脈與兩大政黨未提名的人組織起來，把「柯粉俱樂部」轉為有組織的政黨，收編地方上反韓、反蔡勢力，依政黨法，推出區域與不分區立委候選人，為自己未來的總統大選鋪路。

言必稱自己是蔣渭水信徒的柯文哲，將創黨名稱與時間皆刻意連結蔣渭水，然而，柯與蔣最大不同之處在於，蔣從「台灣文化協會」到「台灣民眾黨」，目的與作為都是為社會改革、文化革新，而非算計謀取更大政治利益與職位。

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