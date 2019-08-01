選立委？ 吳澤成還在思考

2019-08-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕曾任宜蘭縣代理縣長的行政院公共工程委員會主委吳澤成，外傳有意以無黨籍參選下屆宜蘭立委；吳澤成坦言，不少鄉親對他有期待也頻勸進，目前陷入兩難，還未決定是否參選？爭取連任的民進黨宜蘭縣立委陳歐珀擔心，若泛綠陣營分裂，將導致國民黨候選人當選。

吳澤成是宜蘭縣礁溪鄉人，曾任台北縣副縣長、行政院工程會主委等職務；二○○九年林聰賢擔任宜蘭縣長，延攬吳澤成出任副縣長。二○一七年二月，林聰賢升任農委會主委，吳澤成代理宜蘭縣長，之後再度被延攬出任行政院公共工程委員會主委至今。

吳澤成在副縣長與代理縣長期間，地方風評不差頗獲支持，陸續都有勸進參選立委與縣長的聲音；這次再度傳出參選立委，引起震撼。吳澤成說，他想為家鄉做更多事，但選舉是難度高的事，他沒有相關經驗，是否參選還在思考。

是否加入政黨，尋求選舉資源？吳澤成說，「怎麼可能」他不是政治人物，如果參選，能夠替宜蘭縣做什麼才是重點，宜蘭面臨很大轉捩點，像鐵路高架、直線鐵路及高鐵延伸等，立委的角色很重要，需協助縣府與中央溝通，爭取資源。

立委陳歐珀說，宜縣只有一席立委，他是民進黨唯一提名人，將依照黨的選戰策略及自己選舉步調全力以赴，但若因泛綠陣營分裂，導致國民黨候選人當選，對台灣民主自由會有很大影響。國民黨提名的立委參選人呂國華認為，他不會受到影響，會按照自己步調，對勝選有大信心。

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