助理狂拿經濟部400萬補助？時力︰若屬實 請高潞辭立委

2019-07-30

〔記者邱燕玲、黃佩君／台北報導〕綠黨昨晚在臉書爆料指控，時代力量立委高潞‧以用的國會助理，涉嫌利用職務之便，「狂拿經濟部四百萬補助」；時力黨中央昨晚因此緊急發出新聞稿，強調時代力量已啟動調查程序，「如果屬實真有違反情事，將請高潞委員主動辭去立法委員及黨內決策委員之職務」，也將主動移送檢調單位調查。

高潞︰未利用任何職權獲取補助

高潞‧以用聲明指出，她自擔任立委以來，並未利用任何職權獲取補助，不實指控對她及時代力量的政治形象都造成損害；對此，她將持續堅持該黨政治理念，繼續監督政府施政，並促進原住民族之權益發展。

綠黨昨晚指出，今年一月，經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單，在十九個申請單位中，「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」同時獲得經濟部核定最高兩百萬元的補助；但這兩個單位不僅是高潞聲稱已離職的主任、也就是高潞的緋聞對象「陳士章」所創辦，現在的負責人「陳恩澤」，恰巧也是高潞的辦公室副主任。

綠黨表示，高潞在第九屆第六會期擔任立法院經濟委員會委員，經濟部正是其監督單位，其助理所經營的兩個單位，在沒有實績的狀況之下，竟在該會期結束前獲得經濟部四百萬元的綠能補助。

助理承攬綠能計畫 涉違反利益迴避法

綠黨表示，立委對經濟部有實質監督權，助理承攬經濟部數百萬元的綠能計畫，已明顯違反利益迴避法相關規定；而申請人就是立委助理，經濟部敢不給最高預算嗎？這四百萬元背後，高潞到底有沒有施加壓力？

經濟部表示，目前針對此案細節正在了解中，但根據示範補助作業要點，能源局均邀集政府相關機關代表、專家與學者五至七人組成審議小組，進行各階段申請案件之審查及評選。

經濟部還指出，該兩案補助是「潛力盤查」性質，主要是調查該地設置綠能潛力、當地民眾提供設置場址意願及投資意願調查。補助款也分兩部分、設有查核點，需要完成工作，檢具執行方案、當地民眾投資比率規劃表、合作意向書、經費執行情形表等，才能申請全部補助。

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