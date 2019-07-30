林佳龍︰購菸破千條 2014年關鍵轉折點

2019-07-30

要求華航查明 給社會一個交代

〔記者蕭玗欣、歐素美／綜合報導〕華航清查國安局私菸案團購紀錄，發現二○○六至二○一九年的十四年間廿六次總統專機，共訂購四．二萬條菸品。交通部長林佳龍昨在臉書表示，二○一四年六月以後，菸品數量破千條成為常態，是關鍵的轉折點，是否真的只有菸稅的因素，還是有其他不為人知的原因？華航務必查明，給社會大眾一個交代。

林佳龍昨受訪也表示，釐清真相，才能解決問題，這次事件危機，也是華航大改革的契機。華航已跨出檢討改進的一小步，還要再加油，直到真相大白，重拾社會對華航跟政府的信心。

林佳龍在臉書表示，私菸案發生後，一開始因華航指系統轉換，找不到更早的資料，提供專機團購私菸紀錄只到二○一四年，讓他很不滿意；強力要求後，成功回溯二○○六至二○一三年的資料。

林佳龍提到，依據華航公布的資料，從二○○六年九月至今，華航共執行廿六次總統出訪任務，其中有九次團購菸品數量破千條，除了二○一○年的久博專案達一六八三條，其他八次都出現在二○一四年六月以後。

林佳龍指出，在二○一四年六月以後，菸品數量破千條成為常態，是個關鍵的轉折點，是否真的只有菸稅的因素，還是有其他不為人知的原因？將要求華航務必查明，給社會大眾一個交代。

林佳龍昨受訪也說，「先前（對華航）很不滿，現在沒有那麼不滿」，因為華航有改進，而且有面對問題。這就是社會希望看到政府負責任的態度，強調「以坦誠的態度面對，尋求解決之道，才是危機處理的起點」。

對於媒體詢問華航要求公司化，以避免政黨安插人事；林佳龍說，華航已是上市公司，交通部是最大股東及主管單位，才會更積極主動督導，華航只要秉持公司治理、依法辦事，就能徹底解決問題。

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