私菸案 檢察總長︰偵辦無上限

2019-07-30

下令北檢辦案應迅速、公正、透明及釐清事實

〔記者錢利忠、黃捷、蘇永耀、涂鉅旻／台北報導〕國安特勤私菸案延燒，台北地檢署於廿七、廿八休假日連續召開兩場會議，試圖勾勒犯罪雛形；昨早，北檢檢察長邢泰釗與襄閱主任檢察官陳佳秀一同前往最高檢察署，向檢察總長江惠民報告案情，江惠民則給予四大指示，下令北檢辦案應迅速、公正、透明及釐清事實。

據悉，邢泰釗極重視私菸案，親自督導偵辦進度，承辦檢察官黃偉開庭偵訊或提訊相關被告時，都在第一時間向邢泰釗報告進度，包括當事人是否該強制處分、交保金額多寡等環節，邢泰釗均第一時間掌握全局。

邢泰釗指出，相關被告在法庭上是否成罪，證據是最關鍵的要素，證據到哪就辦到哪，沒有證據以外的其他考量。

昨早八點半，邢泰釗與陳佳秀一同赴最高檢，向江惠民面報北檢收案和分案的經過，以及偵辦私菸案的最新進度，約半小時結束。江惠民給予北檢四大指示，分別為應迅速偵辦、立場公正、釐清事實，偵結時須公諸於世，讓真相透明。

國民黨團嗆蔡政府 勿將手伸入司法

立法院國民黨團昨召開記者會，除抨擊蔡英文政府曾稱此案為「超買」而非「走私」，也呼籲蔡政府勿將「手」伸入司法，左右偵辦。國民黨立院黨團總召曾銘宗、書記長吳志揚等人，會後前往拜會檢察總長江惠民，呼籲檢調辦案應該要「快、狠、準」。

拜會結束後，吳志揚稱對江惠民有信心，希望檢調不要受到外界關說，讓大家見識何謂「司法獨立」。

吳也透露江惠民給予兩點承諾：第一，將依法偵辦，偵辦沒上限，證據到哪就辦到哪。第二，會儘速偵辦。

府︰國民黨團對檢施壓 才是干預司法

總統府發言人丁允恭回應，總統蔡英文一直講得很清楚，尊重檢調的偵查追訴，更以行動全面配合司法單位的調查，府內單位也依檢方要求協助保全證據，對司法的尊重不只是說說而已。另外，府方也因應民意，調整說明用詞。

丁允恭認為，現在國民黨團直接跑去指導辦案，對檢方施壓，卻說府方干預司法，真是用行動自打臉，國民黨這樣才是伸手干預司法吧？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法