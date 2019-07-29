列不分區首位？ 吳：要思考一下

2019-07-29

全代會刪除總統兼任黨主席條文 吳保住「黨權」

〔記者陳昀、邱書昱／新北報導〕國民黨主席吳敦義「黨權」保住了！國民黨全代會昨天通過黨章修正案，刪除總統兼任黨主席條文，並增列縣市長為指定中常委，就算高雄市長韓國瑜明年當選總統，現任黨魁吳敦義也不必辭職。另，外傳黨代表建議將吳敦義列入不分區第一名，吳回應，不管什麼聲音，總要思考一下；至於有無考慮接任國會龍頭？吳則表示：「不急，十月才決定不分區。」

吳敦義在通過黨章修正案後，主動走到記者發稿室接受聯訪。被問到外傳黨代表建議將他列入不分區第一名，吳愣了五秒後回應說：「不管什麼聲音，總要思考一下。」自己第一次聽到轉述，一秒就要答案，他又不是電腦。吳說，他已做過三屆立委，從沒要過不分區，過去都在南投選的。

吳敦義表示，現在也許有黨內同志希望他做什麼事，他會慎重考慮。有記者追問：「國會龍頭考慮嗎？」吳敦義無厘頭地對記者說：「你有笑容耶！」該記者回應：「主席也有笑。」吳敦義大笑後說，到現在還沒接到這種訊息，反正不急，正常來說，十月才會決定不分區立委。

全代會通過黨章修正案，刪除總統兼任黨主席條文，對此，前黨主席洪秀柱表示，修改黨章的時機不宜，應該等到新任總統當選後再討論。

洪：修改黨章時機不宜

藍天行動聯盟則在場外抗議修改黨章。該聯盟指出，韓國瑜當選總統後兼任黨主席才能救黨救國，治亂世須事權統一，不能架空總統，並質疑為何前總統馬英九就能總統兼任黨主席、馬卸任就刪除黨章？這證明黨中央還有一群人想要把持黨內特權，他們並在馬進場時痛斥馬「不要臉」。不過，會場內卻是完全不同光景，在上台黨代表一致表態贊成後，無異議鼓掌通過。

這次黨章修正案，也新增由黨主席指定五位黨籍縣市長為中常委，若國民黨執政，中常委將由卅九人增加至四十四人；撤銷黨籍處分程序也修改，由原先中央考紀會議決後直接執行，改為需經中常會核定後執行。

國民黨組發會主委李哲華表示，刪除總統兼黨主席條款，是為了落實主席由全體黨員選舉的制度及精神；新增縣市長指定中常委是為了接地氣，確實傾聽人民的聲音。

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