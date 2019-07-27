2020立委選舉》時力打私菸 羅文嘉：不影響政黨合作

2019-07-27

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕朝野政黨積極備戰明年立委選舉，對於民進黨與時代力量等第三勢力的「競合」關係，民進黨秘書長羅文嘉昨受訪表示，民進黨策略小組已有共識，若他黨在立委選區已有連任或現任立委，民進黨會「保持尊重」，這是一種誠意。他也說，時力立委黃國昌是現任立委，當然是在這個原則之下。

選區提名 尊重他黨現任立委

至於黃國昌近日揭露國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品案，是否影響兩黨合作？羅文嘉表示，這是立委個人問政權力，不會影響政黨間的合作，就事論事，也不會影響大家最大的共同目標。

對於時力近來在民進黨現任立委的選區提名立委參選人，是否影響兩黨合作？民進黨與他黨合作原則為何？羅文嘉回應，每個政黨都有自己設定的議程和目標，民進黨必須尊重，民進黨一直保持開放的空間和橋樑，對基於大目標下的選區合作持開放態度，一直都沒有改變。

時力立委林昶佐、洪慈庸昨接受廣播節目專訪，被問及時力在高雄鳳山與新北淡水提名立委參選人，是否有以戰逼和的意味？林昶佐說，他認為時力應先把區域與不分區立委席次目標訂出來，接下來才進入提名作業，「只要策略清楚，就會訂出做事的方法」；但林坦言，他不是很懂新北淡水與高雄鳳山的提名策略。

針對黃國昌打私菸案，是否可能衝擊泛綠合作？洪慈庸說，地方上民進黨支持者當然會有焦慮，也擔心影響選情，不過她認為，地方上的泛綠合作，不會因單一個案有所衝擊。林昶佐則說，若能透過此次弊案，把過去國民黨時期的陋習一起解決，就能把私菸事件變成加分。

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