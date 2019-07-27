2020立委選舉》韓流吹不進南市？6個選區國民黨提4人 2席找無人

2019-07-27

〔記者蔡文居／台南報導〕儘管「韓流」來勢洶洶，明年立委選舉，台南市六個選區，國民黨仍有兩席找不到適合人選。國民黨將採對外徵才方式，並考慮與無黨籍合作，希望在總統提名人韓國瑜母雞帶小雞的效應下，於綠油油的台南搶下一席之地。

國民黨將對外徵才 擬與無黨籍合作

台南市立委原有五選區，五席都是民進黨籍，明年新增一席、共六個選區。民進黨在台南基層扎根已深，國民黨要藉由韓流效應在台南攻城掠地，恐非易事。

民進黨南市黨部執行長蔡麗青表示，今年立委補選，在韓流氣勢最盛的時候，民進黨還是把它擋下，使其無法繼續在台南發酵。明年立委選舉，民進黨參選人的表現很好，地方有信心可以抵抗韓流，力守台南。

台南市六席立委中，國民黨目前在第一、二、四、五選區已提名市議員蔡育輝、南縣區漁會理事長李武龍、市議員林燕祝及市議員蔡淑惠，這四個選區，民進黨則分別提名前市議員賴惠員、立委郭國文、市議員林宜瑾及立委林俊憲。另，民進黨現任立委陳亭妃和王定宇的第三、六選區，目前國民黨仍無適合人選。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨中央要求七月廿八日全代會前確定人選，市黨部已盡力完成四位人選的提名，另兩席目前尚無適合人選，市黨部將對外徵才，尋求與無黨合作，希望讓國民黨總統選舉的選票可以極大化。

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