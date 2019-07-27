《台中》參觀車王電子 小英肯定返台投資

2019-07-27

〔記者楊政郡、張軒哲／台中報導〕總統蔡英文昨到車王電子參觀，該公司產品被列在中美貿易戰廿五％關稅名單，也是響應政府回台投資首波傳產公司。蔡英文說，台商回台投資大爆發，很快可以突破五千億元，今年上半年「拚投資」，下半年要「拚落實」，將廠房蓋起來、創新產品做出來，讓全世界看到台灣產業的先進。

蔡總統看到車王自行研發無人駕駛公車，展現高度興趣，去年已在台灣花博亮相一次，主持人中途切斷影片，想縮短介紹時間，蔡總統意猶未盡「怎麼沒了」，要求繼續播放。蔡英文承諾，政府會把投資環境顧好，包括水、電、土地等，讓回台投資的廠商能夠放心，全力放在研發上，讓台灣生產的產品持續在全世界發光。

蔡英文說，今年已有九十家台商回流、總投資金額四千五百億元，很快就會突破五千億元，下半年要「拚落實」，包括新廠房、新產線、新機器、新產值及就業等，將研發放在第一位，台灣企業就會不斷進步，走向工業四．○智能製造新時代。

另外，蔡英文昨日也由立法院副院長蔡其昌陪同，前往大甲區龍泉里活動中心與日南地區數百名農民、支持者相見歡，眾人高喊凍蒜。鄉親還致贈包子、肉粽，並分梯次合照。蔡英文致詞說，請大家再給她四年，一定會讓國家更好，讓台灣脫胎換骨。蔡英文說，政府施政滿意度逐漸上升，減稅也讓民眾有感，這三年多來，也證明以前政府做不到的事，蔡英文做到了。蔡英文表示，台灣的民主自由是世界公認的，香港反送中事件引起全球關注，二○二○要是台灣守不住，民主自由就守不住，她守住國家底線及主權，希望民眾二○二○一起守護台灣主權。

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