美亞太副助卿：美非常擔憂 北京干預台灣選舉

2019-07-26

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣明年將舉行總統大選，美國國務院東亞和太平洋事務局副助理國務卿費德瑋廿四日在傳統基金會論壇中直言，美國非常擔憂外國對手企圖干預選舉，且北京肯定有偏愛的候選人，美台正尋求合作方式，防止外界干預台灣人民行使選舉權。

傳統基金會廿四日舉行一場討論亞洲數位未來的論壇，費德瑋與國務院網路安全副助卿斯特雷耶等人出席。媒體詢問出席者，是否認為中國將干預台灣選舉？美方將如何協助台灣？

費德瑋回應時直言，美國很明顯非常、非常擔心外國敵對勢力企圖干預台灣選舉，各界都了解北京施壓力道強勁，且肯定有其偏愛的候選人。針對即將來到的台灣選舉，他也認為，中國將運用在許多領域擁有的所有籌碼，包括在網路領域。

費德瑋指出，據他所知，美國正與台灣夥伴協商，尋找共同的合作方式，防止外國以任何形式干預人民行使選舉權。費德瑋也說，美國和台灣雖然是非正式的外交關係，但是雙方在共同問題上關係非常密切，例如美台網路安全合作。

為表達對台灣的支持，美國眾議院外交委員會首席議員麥考爾廿四日以「別招惹台灣（Don’t Mess With Taiwan）」為題投書《外交家》（The Diplomat）。

麥考爾在文中指出，台灣民主是對中國專制的威脅，因為台灣展現了一條「更好的道路」，當中國企圖挑戰熱愛自由的台灣人民決心時，美國人民不會袖手旁觀，台灣是尊重人權和法治的民主燈塔，「美國與中國的談判永遠不會涉及對台灣的承諾」。

麥考爾也透露，他預計國會很快就會收到行政部門向台灣出售數十架F-16V戰機的通知，屆時他將給予大力支持。

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